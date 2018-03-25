По примеру Косово: Путин готов пойти на уступки по Донбассу

Глава Российской Федерации Владимир Путин в течение своего нового президентского срока готовится решить "проблему Донбасса" и передать оккупированные территории под контроль международной администрации.

Об этом рассказал российский журналист, бывший главный редактор канала "Дождь" Михаил Зыгарь в статье Time.

По данным его источников в МИД РФ, Путин готов Восток Украины сделать территорией под контролем "промежуточной международной администрации" по примеру Боснии и Герцеговины или Косово.

При этом идти на уступки в вопросе Крыма Путин не собирается, считая аннексию – правильной.

Как сообщал "Обозреватель", в России признали поражение Путина на Донбассе.