Экс-"прокурору" аннексированного Крыма и депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской украинская прокуратура объявила два подозрения по нескольким статьям.

Она также фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись. Об этом "Крым.Реалии" сообщили в пресс-службе Прокуратуры АРК.

При этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону Поклонская заявляла, что якобы не знает, в чем ее обвиняют, потому что ей "не пришло письменное уведомление". В ведомстве подчеркнули, что адвокаты женщины в Киеве приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд и знакомы с материалами уголовного производства.

Наталья Поклонская Скриншот записи интервью

Прокуратура уточнила, что Поклонской объявлено подозрение по:

ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины – "создание преступной организации". Указывается, что Поклонская и ряд других лиц, в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский спикер крымского парламента Владимир Константинов создали преступную организацию "с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней";

ч. 3 ст. 146 – "незаконное лишение свободы или похищение человека". Речь идет о "деле крымских террористов", по которому в 2014 году в Крыму были задержаны и потом осуждены в России крымчане Олега Сенцов, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний;

ч.1 ст. 438 – "нарушение законов и обычаев войны".

"В подозрении есть два эпизода, которые инкриминируются как военное преступление. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымскотатарского народа, а также причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля 2014 года", – отметили в ведомстве.

Кроме этого, Поклонская фигурирует в деле о блокировании доступа к сайту "Крым.Реалии" на территории полуострова и в России, что квалифицируется, как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Также в Прокуратуре АРК указывают на участие Поклонской в выборах в Госдуму России в качестве кандидата от аннексированного Крыма, чем она нанесла ущерб суверенитету Украины. Признаки преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 111 УК – "государственная измена".

Как писал OBOZREVATEL, в интервью Дмитрию Гордону Наталья Поклонская даже умудрилась признаться в любви к Украине, исполнив песню на украинском языке.