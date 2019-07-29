"По почерку видно": военные раскрыли очередной факт пребывания России на Донбассе

В окрестностях оккупированной Горловки (Донбасс) украинские военные обнаружили очередной факт пребывания там российских наемников. Офицеры ВСУ сделали фотографии, на которых видны люди в форме РФ.

Об этом сообщили и разместили соответствующее видео на странице "Операции объединенных сил" в Facebook. На территории города обстрелы успокоились, ситуация урегулировалась (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"С момента объявления перемирия его более или менее соблюдают. Существуют единичные случаи. Возможно, один или два раза стреляли в воздух, не по нашим позициям", – рассказал военный и добавил, что, скорее всего, террористы пытались подбить беспилотники.

Оружие Facebook ООС

По его словам, наемники продолжают завозить материалы, укрепляют, оборудуют новые или дооборудуют старые инженерные позиции. Также подразделения начали менять с другой частотой, отметил он.

"Сто процентов, что есть русские. Это слышно по голосу их. Как говорится, по почерку видно. Есть также фотографии людей, которых мы фиксировали, в российской форме", – подчеркнул военный.

По словам офицеров ВСУ, они всегда готовы к любому развитию событий и враждебных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уже появлялись доказательства вторжения России на Донбасс. В частности, в сети опубликовали фото российского оккупанта Никиты Десятникова, а также документов о его награждении за участие в войне на Донбассе. Также стало известно, что в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов.

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