''По окну стреляй!'' Террористы Донбасса похвастались обстрелами мирного населения

Террористы "Л/ДНР" сняли на видео обстрел домов мирного населения на Донбассе.

Запись опубликовал блогер Vitauskas в Twitter, отметив, что находил еще множество подобных видео.

"Донбасс. "Мышебратья". "Вон укроповская хата, по окну стреляй". Когда ОБСЕ в следующий раз заявит, что "не видит доказательств российского вмешательства в войну на Востоке Украины", просто покажите "слепцам" это видео", - прокомментировал блогер.

Донбасс. "Мышебратья". "Вон укроповская хата, по окну стреляй". Когда ОБСЕ в следующий раз заявит, что "не видит доказательств российского вмешательства в войну на Востоке Украины", просто покажите "слепцам" это видео. И таких в открытом доступе сотниhttps://t.co/PQf4rbkBXU pic.twitter.com/hnv48HWWhi — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Донецк массово запел на украинском языке.