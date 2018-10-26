МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''По окну стреляй!'' Террористы Донбасса похвастались обстрелами мирного населения

970Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" сняли на видео обстрел домов мирного населения на Донбассе.

Запись опубликовал блогер Vitauskas в Twitter, отметив, что находил еще множество подобных видео.

"Донбасс. "Мышебратья". "Вон укроповская хата, по окну стреляй". Когда ОБСЕ в следующий раз заявит, что "не видит доказательств российского вмешательства в войну на Востоке Украины", просто покажите "слепцам" это видео", - прокомментировал блогер.

Новости
В ''ЛНР'' обвинили ОБСЕ в сотрудничестве с ВСУ: Хуг жестко ответил

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупированный Донецк массово запел на украинском языке.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги