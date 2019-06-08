"По нам никто не стреляет!" Фанат "русского мира" внезапно ополчился против "ДНР"

Фанат "ДНР" Александр Болотин раскритиковал оккупационные войска за провокационные обстрелы.
Он опубликовал видео, в котором рассказал, что террористы запускали снаряди в сторону Авдеевки в тот момент, когда на подконтрольной Украине стороне соблюдалась тишина.
"Какого х*ра наши доблестные ДНРовские войска начинают 82мм снарядами ф*гачить куда-то в сторону Авдеевки? Там или пьяные или бухие, или что? Там наши военные настреляться не могут? По нам никто не стреляет, а мы начинаем стрелять! Что это такое, вообще?" - возмутился он.
#Болотин'у доблестные члены #роа не дают спокойно пожарить шашлык, он очень недоволен https://t.co/oHC439X8bn pic.twitter.com/W3euNLBdUU— Necro Mancer (@666_mancer) 8 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе местные жители пожаловались на произвол террористов, указав на колоссальную разницу между жизнью в Украине и "ДНР".
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