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"По нам никто не стреляет!" Фанат "русского мира" внезапно ополчился против "ДНР"

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Фанат "ДНР" Александр Болотин раскритиковал оккупационные войска за провокационные обстрелы.

Он опубликовал видео, в котором рассказал, что террористы запускали снаряди в сторону Авдеевки в тот момент, когда на подконтрольной Украине стороне соблюдалась тишина.

"Какого х*ра наши доблестные ДНРовские войска начинают 82мм снарядами ф*гачить куда-то в сторону Авдеевки? Там или пьяные или бухие, или что? Там наши военные настреляться не могут? По нам никто не стреляет, а мы начинаем стрелять! Что это такое, вообще?" - возмутился он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе местные жители пожаловались на произвол террористов, указав на колоссальную разницу между жизнью в Украине и "ДНР".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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