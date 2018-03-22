По крымскому сценарию: озвучен "план Б" Савченко и Ко по захвату Рады

Для организации госпереворота внефракционный нардеп Надежда Савченко и ее подельники разработали два плана, так, кроме того, что ранее озвучил в Верховной Раде генпрокурор Юрий Луценко, с подрывом здания парламента и убийством депутатов и верхушки власти, мятежниками планировался и ночной захват ВР.

Об этом, как пишет УП, говорится в материалах следствия, которые были переданы в Раду.

Так называемый план Б состоял в ночном захвате здания Верховной Рады, что несколько напоминает события в Крыму в феврале 2014-го. Охрана здания должна быть расстреляна.

"С использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств" якобы планировали напасть на дома и авто президента, министра внутренних дел, секретаря СНБО "и других", - говорится в материалах дела.

Также, по версии следствия, Савченко начала реализовывать свой преступный замысел "на насильственное свержение конституционного строя и захвата государственной власти в Украине" не позднее 20 ноября 2017 года.

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Как писал "Обозреватель", в интервью "Страна.ua" Савченко заявила, что в Украине более чем достаточно военных, готовых устроить в стране военный переворот.