По Крымскому мосту пронеслись военные колонны: опубликовано видео

Колонна военной техники прошла под арками Крымского моста в рамках масштабных командно-штабных учений на оккупированном полуострове.

Видео опубликовала пресс-служба Южного военного округа РФ (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как военные машины проходят по автомобильной части моста в сторону Керченского полуострова. В состав колонны входят несколько грузовиков "КамАЗ", оборудованных модулями для перевозки пассажиров, топливные заправщики, автомобили материального обеспечения и другие виды техники.

Новости США предложили России отдать Крым за место в G8

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Крыму двое российских десантников погибли во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!