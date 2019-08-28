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По Крымскому мосту пронеслись военные колонны: опубликовано видео

1.5т Читать материал на украинском

Колонна военной техники прошла под арками Крымского моста в рамках масштабных командно-штабных учений на оккупированном полуострове.

Видео опубликовала пресс-служба Южного военного округа РФ (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как военные машины проходят по автомобильной части моста в сторону Керченского полуострова. В состав колонны входят несколько грузовиков "КамАЗ", оборудованных модулями для перевозки пассажиров, топливные заправщики, автомобили материального обеспечения и другие виды техники.

По Крымскому мосту пронеслись военные колонны: опубликовано видео
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По Крымскому мосту пронеслись военные колонны: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Крыму двое российских десантников погибли во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Мосфильм не так уж и плохо справился с постройкой моста призрака.
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