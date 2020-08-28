По делу Маркива состоится новый суд: Кулеба обратился к Италии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора защитнику Украины Виталию Маркиву.

По этому поводу он обратился к представителям итальянской системы юстиции. Соответствующее заявление Кулеба сделал во время брифинга 28 августа, трансляцию вела пресс-служба МИД на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы безусловно уважаем итальянскую систему юстиции. Но очень четко выражаем свою надежду, что решение относительно Виталия будет справедливым и беспристрастным, лишенным каких-либо эмоций и некорректной интерпретации фактов", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что Украина работает с итальянской стороной по этому вопросу, а консулы государства постоянно оказывают поддержку Маркиву в процессе судебного разбирательства.

"Кроме того, я обратился к международным правозащитным организациям, пригласил их осуществлять мониторинг этого судебного процесса для того, чтобы предотвратить возможные нарушения или некорректную интерпретацию фактов, связанных с этим делом, а также для фиксирования возможных фактов давления на суд с целью подтверждения обвинительного приговора", – объяснил Кулеба.

Чиновник выразил надежду, что его призыв услышат и будет получено "объективный приговор, который подарит Виталий свободу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Италии в 2017 году по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива.

По данным тогдашнего первого вице-премьера Украины Виталия Яремы, Роккелли убили члены незаконных вооруженных формирований.

В Италии 12 июля 2019 года Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.

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