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По делам Майдана будут судить еще двух беркутовцев

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Двух беркутовцев будут судить, по еще одному завершено расследование

Двух беркутовцев будут судить, по еще одному завершено расследование. Фото zik.ua.

Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительный акт против двух бойцов киевского полка милиции особого назначения "Беркут". Также завершено расследование в отношении еще одного беркутовца из Днепропетровской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Речь идет о расследовании преступлений силовиков, совершенных во время Революции достоинства.

Бывшим киевским правоохранителям инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, совершенное группой лиц, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, и служебный подлог (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 , ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители превысили свои служебные полномочия и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. В ходе задержания к потерпевшему применили физическую силу, чем незаконно помешали проведению собрания. В дальнейшем бывшие милиционеры составили рапорты о задержании потерпевшего, в которые внесли заведомо ложные сведения", – сказано в сообщении.

Также завершено досудебное расследование в отношении бывшего бойца "Беркута" Днепропетровской области.

Его подозревают в незаконном препятствовании проведению собрания, предоставлении заведомо ложных показаний и обвинении в совершении особо тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

"По данным следствия, 22 января 2014 года бывший милиционер с целью препятствования проведению собраний и митингов на ул. Грушевского в Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, будучи допрошенным следователем в качестве свидетеля, предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в Киеве в январе 2014 года, что не соответствовало действительности", – пояснили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, по расследованию дел Майдана завершены следственные действия в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут", которых подозревают в разгоне и задержании участников Революции достоинства. Еще одному экс-беркутовцу вручили подозрение.

УкраинаЕвромайданБеркутГосударственное Бюро РасследованийОфис генерального прокурора Украины
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