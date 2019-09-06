По 100 грн со старика: бывший террорист "ЛНР" сколотил "бизнес" на освобожденной части Донбасса

На Донбассе разоблачили бывшего террориста "ЛНР" Николая (Лесника) Кузьмина, который занялся перевозками через мост в Станице Луганской.

Об этом пишет "Informator" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вернувшись на территорию, подконтрольную Украине, он занялся "бизнесом" – взял под руководство бригаду грузчиков, которые оказывают людям, пересекающим линию разграничения в сторону Луганска, услуги по переносу их багажа через провал моста. Стоимость такого переноса — 100 гривен. Основные клиенты — пожилые люди.

Кузьмин сколотил "бизнес" на мосту возле Станицы Луганской Informator

Кузьмин сколотил "бизнес" на мосту возле Станицы Луганской Informator

Кузьмин сколотил "бизнес" на мосту возле Станицы Луганской Informator

Отмечается, что Кузьмин весной 2014 года перешёл на сторону пророссийских боевиков. Был задержан за шпионаж в пользу "ЛНР" и выдан на обмен в Луганск, где влился в ряды вооруженных формирований. Там он командовал ротой группировки наемников, называющей себя "Всевеликим воинством донским", дислоцировавшейся в районе Змеиной Горы около Станицы Луганской. Террористы под его руководством обстреливали украинские позиции.

Кузьмин ранее воевал за "ЛНР" Informator

В 2017 году он демобилизовался из рядов "народной милиции ЛНР" и взял себе в команду 40 человек, которые перевозили людей. Доход Кузьмина составлял около 4 миллионов грн в месяц. После того, как украинская сторона запустила бесплатный автобус, бывший террорист лишился большей части клиентов, однако от "бизнеса" не отказался.

Лесник из "ЛНР" сколотил "бизнес" на Донбассе Скриншот из видео

При этом, украинские военные объяснили, почему не могут отреагировать на присутствие Лесника в украинской зоне контроля. По их словам, соглашение о разведении сил связывает руки — попытка арестовать Кузьмина может привести к срыву перемирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Станице Луганской на Донбассе спустя три дня сняли развешенные на улицах национальные флаги Украины, свидетельствующие о завершении работ по демонтажу конструкций моста.

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