|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Плюшка ватрушкам": офицер ВСУ показал разгром позиции террористов на Донбассе

1.4тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео разгрома украинскими бойцами позиции террористов на Донбассе.

Кадры с метким ударом показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, пострадал также пулеметчик террористов. Он отправился в "бригаду 200".

"Плюшка ватрушкам или пулеметчик-кукареот убыл в 200_бригаду. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком", — сказано в описании видео.

Новости
Минус восемь: ВСУ расправились с атакующими террористами на Донбассе

"Плюшка ватрушкам": офицер ВСУ показал разгром позиции террористов на Донбассе

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР", которые ранее отрицали факт разгрома украинскими защитниками их блиндажа в районе Авдеевской промзоны, "спалились", пожаловавшись на серьезные потери.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля им стекловатой, слава Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хороший ватоправославный - дохлый ватоправославный. Не хер шастать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Сурко Віктор
Сурко Віктор
Адекватна відповідь Українських Воїнів на будь-які провокативні дії з боку проросійських найманців!!! Ласкаво просимо новоприбулих в бригаду 200!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения