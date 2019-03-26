"Плюшка ватрушкам": офицер ВСУ показал разгром позиции террористов на Донбассе

В сети появилось видео разгрома украинскими бойцами позиции террористов на Донбассе.
Кадры с метким ударом показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). По его словам, пострадал также пулеметчик террористов. Он отправился в "бригаду 200".
"Плюшка ватрушкам или пулеметчик-кукареот убыл в 200_бригаду. В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком", — сказано в описании видео.
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР", которые ранее отрицали факт разгрома украинскими защитниками их блиндажа в районе Авдеевской промзоны, "спалились", пожаловавшись на серьезные потери.
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