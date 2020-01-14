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14 января • обновлено в 13:31
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Россия перебросила на Донбасс новые танки: в штабе ООС заявили об угрозе

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Перемещение 7 танков с территории России на неподконтрольную территорию востока Украины может указывать на готовящуюся провокацию либо на подготовку к "определенным действиям".

"Этим фактом вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в очередной раз демонстрируют нежелание придерживаться Минских соглашений", – заявили в комментарии OBOZREVATEL в пресс-центре Операции объединенных Сил (ООС).

В этом контексте в штабе ООС напомнили, что "есть договоренности об отводе тяжелого вооружения. Перемещая тяжелую технику и вооружение с нарушением линий отведения, они ими пренебрегают".

Владимир Путин

Владимир Путин

В штабе допустили, что подобные действия агрессора могут быть попыткой давления на украинскую сторону накануне очередной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, но не исключили, что речь может идти и о подготовке к новому акту агрессии.

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"Семь танков – это достаточно серьезное усиление противника, если речь идет об отдельном участке линии столкновения", – сказали в штабе ООС.

Напомним, в новом отчете международной наблюдательной миссии ОБСЕ говорится о том, что ею зафиксирован эшелон с 7 танками, который перемещался по направлению к Дебальцево.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в ОБСЕ заявили об очередном недопуске представителей миссии на оккупированную территорию Донбасса. С начала декабря 2019 года мониторинговую миссию не пропускали на оккупированные территории более 60 раз.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ООС
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А сколько бурятской бронетанковой кавалерии перебросили?
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Очередная пужалка от автора сего писания.
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Ку Алексей
Ку Алексей
а где видео или на худой конец фотофакт?
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