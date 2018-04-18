Плыли на "Варяге": глава СБУ обнародовал список наемников "Вагнера"

Несмотря на заявления Минобороны РФ о якобы непригодности крейсера "Варяг" для перевозки личного состава и техники, СБУ в обнародовала список наемников ППК "Вагнера", которые были скрытно доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ.

Об этом в своем заявлении написал глава СБУ Василий Грицак, уточнив, что это были жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия Российской Федерации.

"Прекрасно понимаю, что эта информация является очень неудобной для высшего военного и, пожалуй, и политического руководства России. В связи с чем МО РФ различным образом пытается "не видеть" российских "ихтамнетов", ни в Украине, ни в Сирии, игнорируя как неопровержимые доказательства СБУ, так и многочисленные разоблачительные материалы журналистских расследований ведущих мировых СМИ", - сказано в заявлении.

Грицак так же обратил внимание, что как минимум для двух наемников из этого списка (А. Крохун и П. Соломоновы) плавания на "Варяге" стало "путешествием в один конец".

"Также отмечаю, что в случае возникновения в МО РФ "трудностей" в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа "ихтамнетов" Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию для донесения правды к гражданам России и ликвидации "неосведомленности" высших офицеров МО РФ", - подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники Службы безопасности Украины допросили россиянина, который является свидетелем переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнер" военно-морскими силами России.