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Пляж кишит мышьяком: Крым накрыла новая экологическая катастрофа

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Незаконная добыча песка в оккупированной Керчи привела к массовому загрязнению городского пляжа, что грозит Крыму экологической катастрофой.

Преступные действия были зафиксированы на дамбе Нижне-Чурбашского водохранилища, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым. Отмечается, что ранее в месте добычи недр были захоронены радиоактивные и токсичные отходы.

"По результатам анализа песка, проведенного в 2016 году, установлено, что количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, сурьмы – в 3 раза, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа: 341 и 370 млг/кг соответственно", – сказано в сообщении.

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Пляж кишит мышьяком: Крым накрыла новая экологическая катастрофа

Данные Государственного космического агентства

При этом работы по добыче песка осуществляются под предлогом дноуглубительных работ с использованием спецтехники. Официально они проводятся для предотвращения подтопления жилых зданий в Приозерном.

Объемы добытого песка постоянно увеличиваются, а в результате промывки и добычи вся грязь попадает на городской пляж, поскольку слив идет прямо в канал. По данным прокуратуры, в случае нарушения проектных норм есть угроза разрушения отдельных участков шоссе Героев Эльтигена.

В понедельник, 4 февраля, сотрудниками правоохранительных органов было открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны и использования недр.

Пляж кишит мышьяком: Крым накрыла новая экологическая катастрофа

Данные Государственного космического агентства

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму было обнаружено огромное пятно нефтепродуктов вдоль Севастопольской бухты со стороны Южной.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости КрымаКрым
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Новая кацапская программа - "Мышьяк для крысчан"
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЄТО БОЛЬШАЯ КАТАСТРОФА . ТАМ ТАКИЕ ОТХОДІ ЧТО ЧЕРНОБІЛЬ МЕСТАМИ ОТДІХАЕТ . И ГЛАВНОЕ ЄТОТ ПЕСОК ВОЗИЛИ НА СТРОЙКИ ЖИЛЬЯ , ПРАВДА ДЛЯ ЛАПТЕЙ /, НО ВСЕ ЖЕ , ,,,,,,,, ПУСТЬ ВОЗЯТ И СТРОЯТ , А МЕСНІМ ПОДЕЛОМ
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минин евген
минин евген
кацапью придётся в ОЗК теперь плескаться, или мышьяк с хромом и ванадием впитывать.
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