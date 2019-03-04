Пляж кишит мышьяком: Крым накрыла новая экологическая катастрофа

Незаконная добыча песка в оккупированной Керчи привела к массовому загрязнению городского пляжа, что грозит Крыму экологической катастрофой.

Преступные действия были зафиксированы на дамбе Нижне-Чурбашского водохранилища, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым. Отмечается, что ранее в месте добычи недр были захоронены радиоактивные и токсичные отходы.

"По результатам анализа песка, проведенного в 2016 году, установлено, что количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, сурьмы – в 3 раза, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа: 341 и 370 млг/кг соответственно", – сказано в сообщении.

Данные Государственного космического агентства

При этом работы по добыче песка осуществляются под предлогом дноуглубительных работ с использованием спецтехники. Официально они проводятся для предотвращения подтопления жилых зданий в Приозерном.

Объемы добытого песка постоянно увеличиваются, а в результате промывки и добычи вся грязь попадает на городской пляж, поскольку слив идет прямо в канал. По данным прокуратуры, в случае нарушения проектных норм есть угроза разрушения отдельных участков шоссе Героев Эльтигена.

В понедельник, 4 февраля, сотрудниками правоохранительных органов было открыто уголовное производство по факту нарушения правил охраны и использования недр.

Данные Государственного космического агентства

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму было обнаружено огромное пятно нефтепродуктов вдоль Севастопольской бухты со стороны Южной.

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