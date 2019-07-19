"Плясали на костях!" В "ДНР" цинично почтили память погибших рейса МН17

Террористы "ДНР" согнали людей на митинг по случаю пятой годовщины крушения "Боинга 777" рейса МН17.

Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.

"ДНРовцы поплясали на костях своих жертв. Согнали людей на митинг по случаю годовщины уничтожения "Боинга" и раздали им фотографии погибших на палках, чтобы получить некое подобие бессмертного полка. А что вы знаете о цинизме?" – отметил он.

Пользователи сети негодовали и осуждали такой "скорбный" митинг.

В "ДНР" людей согнали на митинг Twitter

В "ДНР" людей согнали на митинг Twitter

В "ДНР" людей согнали на митинг Twitter

"Косметику с Боинга на этой сходке не раздавали?", "Этих людей уже не исправить, там СССР и митинги с палками на долго", "Кремль приказал – дыра сделала", "Несут фото тех, кого они грабили после смерти. Надо было на палки взять фото туши, помады, денег, одежды, которые жители "Домбаса" у трупов забирали", "Быдло без совести и морали", "А о товарах с "поля" не вспомнили?, "Безмозглое отродье!" – писали в сети.

Twitter

Twitter

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