"Плясали на костях!" В "ДНР" цинично почтили память погибших рейса МН17

Террористы "ДНР" согнали людей на митинг по случаю пятой годовщины крушения "Боинга 777" рейса МН17.
Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.
"ДНРовцы поплясали на костях своих жертв. Согнали людей на митинг по случаю годовщины уничтожения "Боинга" и раздали им фотографии погибших на палках, чтобы получить некое подобие бессмертного полка. А что вы знаете о цинизме?" – отметил он.
Пользователи сети негодовали и осуждали такой "скорбный" митинг.
В "ДНР" людей согнали на митинг
В "ДНР" людей согнали на митинг
В "ДНР" людей согнали на митинг
"Косметику с Боинга на этой сходке не раздавали?", "Этих людей уже не исправить, там СССР и митинги с палками на долго", "Кремль приказал – дыра сделала", "Несут фото тех, кого они грабили после смерти. Надо было на палки взять фото туши, помады, денег, одежды, которые жители "Домбаса" у трупов забирали", "Быдло без совести и морали", "А о товарах с "поля" не вспомнили?, "Безмозглое отродье!" – писали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, на территории временно оккупированного Донбасса снова прошла акция, в ходе которой от президента Украины Владимира Зеленского требовали признать "особый статус" региона.
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