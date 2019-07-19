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"Плясали на костях!" В "ДНР" цинично почтили память погибших рейса МН17

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Террористы "ДНР" согнали людей на митинг по случаю пятой годовщины крушения "Боинга 777" рейса МН17.

Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.

"ДНРовцы поплясали на костях своих жертв. Согнали людей на митинг по случаю годовщины уничтожения "Боинга" и раздали им фотографии погибших на палках, чтобы получить некое подобие бессмертного полка. А что вы знаете о цинизме?" – отметил он.

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Пользователи сети негодовали и осуждали такой "скорбный" митинг.

В "ДНР" людей согнали на митинг

В "ДНР" людей согнали на митинг

Twitter

В "ДНР" людей согнали на митинг

В "ДНР" людей согнали на митинг

Twitter

В "ДНР" людей согнали на митинг

В "ДНР" людей согнали на митинг

Twitter

"Косметику с Боинга на этой сходке не раздавали?", "Этих людей уже не исправить, там СССР и митинги с палками на долго", "Кремль приказал – дыра сделала", "Несут фото тех, кого они грабили после смерти. Надо было на палки взять фото туши, помады, денег, одежды, которые жители "Домбаса" у трупов забирали", "Быдло без совести и морали", "А о товарах с "поля" не вспомнили?, "Безмозглое отродье!" – писали в сети.

"Плясали на костях!" В "ДНР" цинично почтили память погибших рейса МН17

Twitter

"Плясали на костях!" В "ДНР" цинично почтили память погибших рейса МН17

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории временно оккупированного Донбасса снова прошла акция, в ходе которой от президента Украины Владимира Зеленского требовали признать "особый статус" региона.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
ДНР Boeing
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Что вы знаете о цинизме? Я знаю вот что: сначала власти страны, несмотря на очевидную опасность, разрешают пролет пассажирского лайнера над территорией боевых действий. Потом, после катастрофы, начинают строить из себя девочку-целочку.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Животные, а теперь скажите, нужно ли нам возвращать таких мразей в нашу страну ? Пускай это гнилье валит в рашку их место с им подобными.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Dehtyaryov Ilya, А ракето то украинская...и свiдомо МАНДАйнутые мрази в оправдание и сказать то ни чего не могут....на всех уровнях.
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