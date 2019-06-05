"Плохие новости": в Раде провели срочное заседание по убийству ребенка под Киевом

В среду, 5 июня, прошло заседание комитета Верховной Рады по обеспечению деятельности правоохранительных органов, на котором предметом обсуждения стало убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом написал в своем Telegram-канале внефракционный народный депутат Мустафа Найем. На заседании присутствовали глава Национальной полиции, Госбюро расследований и представители МВД и ГПУ.

"У меня плохие новости по поводу расследования трагедии в Переслав-Хмельницком", – написал нардеп, раскрыв подробности заседания.

Кирилл Тлявов Facebook Татьяны Тлявовой

Так, по его словам, следователи ГБР не задались вопросом, почему рентгенологические обследование малыша было проведено спустя шесть часов после поступления его в больницу, хотя, согласно протоколам, такое обследование должно проводится одним из первых.

Кроме того, в ГБР не прибегли к принудительному забору биологических материалов подозреваемых, чтобы подтвердить документально их алкогольное опьянение. "По словам главы ДБР, на данный момент сам факт алкогольного опьянения устанавливается путем допроса свидетелей. С точки зрения КПК, это полная ересь. Подобные доказательства без экспертизы разбиваются любым адвокатом", – отметил Найем.

Кирилл Тлявов Телеканал 24

Нардеп также подчеркнул, что поскольку на месте совершения преступления присутствовали четыре человека, непонятным остается, почему подозрение объявили только двум из них.

Найем отметил, что оружие, из которого был произведен выстрел, так и не нашли. "На данный момент установлено, что разрешение на оружие было только у одного из участников преступления", – добавил он.

Подозреваемые полицейские Народна правда

"И самое главное. Оказалось, помимо основного расследования, ДБР уже зарегистрировало отдельное уголовное производство по подозрению в скрытии преступления (ст. 396 ККУ "Приховування злочину"). Почему вопреки огромному резонансу ДБР не сообщало об этом факте ранее, непонятно", – написал Найем.

Нардеп также рассказал, что в Национальной полиции начали служебное расследование с целью выяснить, кто и как составил и распространил первичную версию событий, согласно которой ребенок "поскользнулся по неосторожности и упал на асфальтобетонное покрытие, в результате чего получил травму головы".

Мустафа Найем Деловая столица

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