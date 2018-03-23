"Плохая идея": в России заявили, что миротворцев на Донбассе не будет

Сама по себе идея о введении миротворцев ООН на Донбасс является бесперспективной и была озвучена только в рамках пиара.

Об этом в интервью Лига.net заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"Не будет в Донбассе никаких миротворцев. Это изначально была бессмысленная идея и все это в рамках пиара. Россия уходить с Донбасса не собирается, замораживать конфликт не собирается, отказываться от стратегических целей - тоже не собирается", - уверен он.

По словам эксперта, миротворцы сами по себе ничего не решают и не решали никогда, ни в какой части мира.

"Это просто возможность вывести комбатантов. Это технический способ перейти к мирному решению конфликта. Но сейчас для такого мирного решения нет оснований, поскольку у всех сторон цели абсолютно разные. Дело не в Донбассе, дело в том, что основная цель России - сохранить Украину в сфере своего влияния, не допустить ухода Украины на запад, присоединения формального или неформального к НАТО, Европейском Союзу. Поэтому идея с миротворцами была мертворожденной с самого начала", - объяснил Фельгенгауэр.

Как сообщал "Обозреватель", ранее представительница ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что Европейский союз поддерживает введение на Донбасс миротворцев ООН, но только на условиях Киева.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН – единственная возможность закончить войну.

Ранее Украина договорилась о миротворческой миссии с еще одной страной Евросоюза.