"Пленки Онищенко": беглый олигарх обнародовал "договорняк" со Злочевским

Беглый украинский депутат и газовый олигарх Александр Онищенко, который скрывается от уголовной ответственности, обнародовал текстограмму расшифровки одной из своих "пленок" якобы с голосом президента Петра Порошенко.

Как утверждает беглец, эта "пленка" якобы объясняет "известную, но не разгаданную историю, как и почему были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского", сказано в материале "Страны", которая опубликовала часть книги Онищенко.

"Аудиофайл, подтверждающий подлинность этих слов, вскоре будет опубликован в СМИ. Аудиофайл прошел экспертизу, и подлинность его подтверждена. Как по этой пленке, так и по другим. Документы я готов предоставить всем заинтересованным следственным органам, часть из них уже взята в работу, самые интересные диалоги. Более чем уверен, все эти разговоры повлекут за собой серьезные последствия для карьеры многих высокопоставленных украинских политиков", - утверждает Онищенко.

Как заявляет Онищенко, он стал посредником в переговорах между украинской властью и Злочевским.

"Я стал посредником и полетел в Дубай к Злочевскому на переговоры, но прежде чем я опишу их суть, отмечу — они обо всем договорились, и финальное рукопожатие Игорь Кононенко и беглый Злочевский закрепили в Вене. Чуть позже фотография с этой встречи попала в СМИ, вызвала фурор, вот только так никто и не узнал, что осталось за кадром этой встречи. Вскоре против Злочевского закрыли все уголовные дела, что стало полной неожиданностью для украинского общества. Ядро этих договоренностей кроется в одной из аудиозаписей, текст с одной из этих пленок я впервые публикую в этой книге", - пишет беглый олигарх.

Далее Онищенко рассказывает суть встречи.

"Злочевский сетует, что в рамках предварительных договоренностей он поставляет на стекольный завод Кононенко бесплатно газ и что он уже задолжал ему 10 миллионов долларов, однако вопрос Злочевского так и не решен…Я докладываю варианты дополнительного "договорняка". Злочевский (его группа компаний Burisma) купил у самого богатого польского бизнесмена Яна Кульчика газодобывающую компанию "КУБ-Газ", которой принадлежит пять лицензий на добычу и одна лицензия на разведку на востоке Украины. Злочевский готов войти в бизнес как інвестор... Тут маленькое уточнение для понимания ситуации: когда голландская Shell собиралась добывать в Украине сланцевый газ, была создана украинская компания, в которой 10% имел Саша Янукович, сын ныне беглого экс-президента. Когда же Януковичи сбежали из страны, эта 10%-я доля перешла компаниям Кононенко. Интересно, что для этих компаний предусмотрена практически нулевая рента — на уровне 2%, так были подготовлены договора для голландских инвесторов. Теперь же вместо них предлагают завести другие компании, зарегистрированные в Нидерландах, связанные с Кононенко и Злочевским. То есть планируют добывать газ и минимизировать налоги. Об этом мы говорим с президентом", - сказано в книге.

Как сообщал "Обозреватель" , Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами,полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвидобуванню" нанесен ущерб на сумму более 740 млн грн.

Напомним, что Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины с июля 2010 до апреля 2012 года. В конце 2014 года Злочевский выехал из Украины после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В январе 2015 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.

Экс-министра обвиняли в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами, однако в январе 2017 года производство против Злочевского закрыли. В Burisma тогда заявили, что решение о прекращении всех процессуальных и судебных действий в отношении компаний холдинга и самого Злочевского стало результат взаимной многомесячной работы Генпрокуратуры Украины и Burisma Group.

В период проверки также были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн.