"Пленки Ермака": НАБУ обязали открыть производство против брата главы ОП

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать уголовное производство, а также начать досудебное расследование против младшего брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

Речь идет об известных "пленках", на которых он якобы проводил собеседования. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

"2 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам" – информируют в ВАКС.

ВАКС обязал НАБУ открыть дело против брата Ермака

Отмечается, что в заявлении описывались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее записей, на которых родственник главы ОП якобы совершал "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

"Вынося такое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов. Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", – уточнили в пресс-службе ВАКС.

Скриншот Facebook/ВАКС

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал "пустым" дело о скандале вокруг брата руководителя ОП Андрея Ермака – Дениса.