"Пленки Ермака": НАБУ допросило брата главы Офиса Зеленского

Детективы НАБУ допросили брата главы Офиса президента Дениса Ермака в рамках расследования скандальных видеозаписей.
Как сообщил адвокат Ермака Иван Холондович в комментарии Укринформу, допрос длился два часа.
По его адвоката, сотрудники НАБУ отобрали для экспертизы образцы голоса Ермака.
Накануне также стало известно, что брат главы ОП был допрошен сотрудниками СБУ в качестве свидетеля по делу, касающегося его незаконного прослушивания.
Денис Ермак
Как писал OBOZREVATEL:
1 апреля к Леросу из-за скандальных записей нагрянула СБУ с повестками, но его не оказалось дома.
Напомним, нардеп которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что это он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Позже в ОПУ заявили, что обнародованные "пленки", на которых фигурирует брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, не имеют отношения к реальности.
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