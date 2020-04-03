"Пленки Ермака": НАБУ допросило брата главы Офиса Зеленского

Детективы НАБУ допросили брата главы Офиса президента Дениса Ермака в рамках расследования скандальных видеозаписей.

Как сообщил адвокат Ермака Иван Холондович в комментарии Укринформу, допрос длился два часа.

По его адвоката, сотрудники НАБУ отобрали для экспертизы образцы голоса Ермака.

Накануне также стало известно, что брат главы ОП был допрошен сотрудниками СБУ в качестве свидетеля по делу, касающегося его незаконного прослушивания.

Денис Ермак

Как писал OBOZREVATEL:

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