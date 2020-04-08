"Пленки Ермака": фигурант скандала рассказал, как познакомился с главой ОПУ

Один из фигурантов скандала с "пленками Ермака", внештатный сотрудник оперативного управления СБУ Сергей Шумский рассказал, как познакомился с главой ОПУ Андреем Ермаком.

В интервью Bihus.info Шумский сообщил, что его с Ермаком свел его младший брат Денис.

"Позвонил Денис, говорит, моему брату нужна помощь. Я тебя приглашаю, у нас дома совещание. Приходи, выслушаешь брата, может будешь чем-то полезен молодой команде президента Зеленского", – сказал он.

Сергей Шумский

По его словам, он был нужен Андрею Ермаку из-за того, что работает со спецслужбами, которые в Украине "обладают наиболее достоверной информацией".

Шумский подтвердил, что Ермаку он нужен был, чтобы проверять людей на наличие сомнительных связей и проводить консультации по различным кандидатам.

При этом Шумский отрицал, что с Андреем Ермаком они являются друзьями. По его мнению, он был "бесплатным ресурсом, который было очень удобно использовать ".

Также он рассказал, что идею заняться проектом по поиску нужных людей на должности озвучил Денис Ермак с подачи старшего брата.

"Дружище, давай этим займемся. Мы будем находить людей, проталкивать вперед, они не будет висеть в "социальном лифте". Я буду заниматься оформлением, а Андрей будет двигать вперед", – пояснил Шумский.

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