"Пленки Ермака": фигурант скандала рассказал, как познакомился с главой ОПУ

Один из фигурантов скандала с "пленками Ермака", внештатный сотрудник оперативного управления СБУ Сергей Шумский рассказал, как познакомился с главой ОПУ Андреем Ермаком.
В интервью Bihus.info Шумский сообщил, что его с Ермаком свел его младший брат Денис.
"Позвонил Денис, говорит, моему брату нужна помощь. Я тебя приглашаю, у нас дома совещание. Приходи, выслушаешь брата, может будешь чем-то полезен молодой команде президента Зеленского", – сказал он.
Сергей Шумский
По его словам, он был нужен Андрею Ермаку из-за того, что работает со спецслужбами, которые в Украине "обладают наиболее достоверной информацией".
Шумский подтвердил, что Ермаку он нужен был, чтобы проверять людей на наличие сомнительных связей и проводить консультации по различным кандидатам.
При этом Шумский отрицал, что с Андреем Ермаком они являются друзьями. По его мнению, он был "бесплатным ресурсом, который было очень удобно использовать ".
Также он рассказал, что идею заняться проектом по поиску нужных людей на должности озвучил Денис Ермак с подачи старшего брата.
"Дружище, давай этим займемся. Мы будем находить людей, проталкивать вперед, они не будет висеть в "социальном лифте". Я буду заниматься оформлением, а Андрей будет двигать вперед", – пояснил Шумский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.
По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.
Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".
Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.
Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".
Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.
Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.
1 апреля Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.
Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.
А глава ОПУ Андрей Ермак назвал действия Лероса заказной акцией против него.
Генпрокурор Ирина Венедиктова ответила на скандал с "пленками Ермака"
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