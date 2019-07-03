ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

1.4тЧитать материал на украинском

Один из пляжей курорта Коктебель в аннексированном Россией украинском Крыму залило канализационными стоками.

Соответствующим видео, снятым очевидцем на месте инцидента, на своей странице в Facebook поделился российский блогер Александр Горный (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"В Коктебеле нашли нефть прямо на пляже?.. Это же экологическая катастрофа, нужно закрывать набережную", – написал он.

Новости
"В страхе": в Крыму жители собрались устроить "майдан" из-за водной блокады

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скрин видео

Пользователи сети в комментариях к посту добавили, что ролик, скорее всего, снят на пляже у гостиничного комплекса "Бригантина".

При этом на кадрах видно, что на пляже, где произошел прорыв канализации, отдыхают люди.

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скриншот комментариев к посту

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скриншот комментариев к посту

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скриншот комментариев к посту

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скриншот комментариев к посту

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скриншот комментариев к посту

Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Скриншот комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезонапосетило уже якобы 2,2 млн туристов.

Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
видеоНовости Крымаотдых Крым
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel