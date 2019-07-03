Плавают в фекалиях: в Крыму произошло новое ЧП на популярном курорте

Один из пляжей курорта Коктебель в аннексированном Россией украинском Крыму залило канализационными стоками.
Соответствующим видео, снятым очевидцем на месте инцидента, на своей странице в Facebook поделился российский блогер Александр Горный (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
"В Коктебеле нашли нефть прямо на пляже?.. Это же экологическая катастрофа, нужно закрывать набережную", – написал он.
Скрин видео
Пользователи сети в комментариях к посту добавили, что ролик, скорее всего, снят на пляже у гостиничного комплекса "Бригантина".
При этом на кадрах видно, что на пляже, где произошел прорыв канализации, отдыхают люди.
Скриншот комментариев к посту
Скриншот комментариев к посту
Скриншот комментариев к посту
Скриншот комментариев к посту
Скриншот комментариев к посту
Скриншот комментариев к посту
Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезонапосетило уже якобы 2,2 млн туристов.
Однако, несмотря на объявленный "успешный" туристический сезон, отдыхающих практически нет.
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