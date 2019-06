Платил за "репетиторство": у Пинчука обнаружили связи с лоббистом из США

Украинский олигарх Виктор Пинчук пользовался услугами американского лоббиста Дага Шоэна в качестве репетитора английского языка.

За его помощь он заплатил сотни тысяч долларов. Об этом свидетельствуют документы, поданные американцем в Минюст США, передает "Голос Америки".

Целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащения, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика".

"Новые документы поданы в соответствии с FARA (Закона о регистрации иностранных агентов США. – Ред.) лоббистом Дагом Шоэном –​​ иностранным агентом Виктора Пинчука, который принес скандально известный отчет, связанный с Манафортом по Украине, Грегу Крейгу –​​ показывает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ... "репетиторство", –​​ написала в своем Twitter исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

Отметим, в соответствии с документами, Пинчук работает с Шоэном для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года. Даг Шоэн близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Билла Клинтона в 1996 году.

New FARA disclosure by lobbyist Doug Schoen—the foreign agent of Victor Pinchuk who reportedly brought the infamous Manafort-tied Ukraine report to Greg Craig—reveals hundreds of thousands in pass-through funds from the Ukrainian oligarch for... "tutoring" https://t.co/pYH2WS04H7 pic.twitter.com/FJgNupEqI9