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Платил за "репетиторство": у Пинчука обнаружили связи с лоббистом из США

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Украинский олигарх Виктор Пинчук пользовался услугами американского лоббиста Дага Шоэна в качестве репетитора английского языка.

За его помощь он заплатил сотни тысяч долларов. Об этом свидетельствуют документы, поданные американцем в Минюст США, передает "Голос Америки".

Целью переводов средств, как заявлено, было "научное обогащения, обучение и повторение официального и применяемого английского языка, который используется в научных исследованиях, а также проведение тестирования знаний семьи иностранного заказчика".

Новости
В Минфин США продвигают лоббиста Пинчука: что об этом известно

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

marionetki.net

"Новые документы поданы в соответствии с FARA (Закона о регистрации иностранных агентов США. – Ред.) лоббистом Дагом Шоэном –​​ иностранным агентом Виктора Пинчука, который принес скандально известный отчет, связанный с Манафортом по Украине, Грегу Крейгу –​​ показывает прохождение сотен тысяч долларов от украинского олигарха за ... "репетиторство", –​​ написала в своем Twitter исследовательница Центра ответственной политики США Анна Массолия.

Платил за "репетиторство": у Пинчука обнаружили связи с лоббистом из США

Twitter Anna Massoglia

Платил за "репетиторство": у Пинчука обнаружили связи с лоббистом из США

Twitter Anna Massoglia

Отметим, в соответствии с документами, Пинчук работает с Шоэном для продвижения филантропических проектов и персонального бизнеса с 2011 года. Даг Шоэн близок к Демократической партии США, он работал в кампании по избранию президента Билла Клинтона в 1996 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о тайном визите Пинчука в Администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре пресс-секретарь главы государства раскрыла подробности.

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Персона
Виктор Пинчук
Место
Украина
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