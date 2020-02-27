Ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай раскритиковал идею советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства, направленной на достижение мира на Донбассе.

"С кем примирение? С боевиками, российскими оккупантами, бурятами и чеченцами, которые зарабатывают деньги тем, что каждый день стреляют и пытаются убить украинских воинов?" – резко высказался Гай в эфире ObozTV.

По его мнению, о "примирении" с местными жителями тоже говорить достаточно сложно.

"Насколько нужно такое примирение, если они и так ежедневно десятками тысяч приходят в Украину, покупают продукты, получают пенсии?" – пояснил он.

Гай добавил, что диалог возможен после деоккупации Донбасса.

"Даже в гитлеровской Германии окончательное примирение произошло только после денацификации. Туда (на временно оккупированные территории Донбасса. – Ред.) должны зайти украинские общественные организации, должны быть выведены российские войска... Там люди боятся откровенно говорить, потому что говорят под дулами российских автоматов. Никогда не будет настоящего, честного диалога, если человек знает, что у него за спиной стоит ФСБшник", – подчеркнул ветеран АТО.

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По его словам, на самом Донбассе к идее Сивохо тоже относятся скептически.

"Я недавно вернулся с Донбасса, разговаривал с людьми вдоль линии разграничения. Вот просто, без политики, спрашивал: как вам Сивохо? И такие интересные слова услышал... Никогда не думал, что может быть такая агрессивная реакция", – рассказал Гай.

Он объяснил, что местные не видят за словами Сивохо решения их насущных проблем.

"Спросите, например, в Гранитном (городок под Волновахой). В Крымском. Какие у вас проблемы? Во-первых, отопление – все топят углем, уголь в два-три раза дороже, чем в ОРДЛО. И государство до сих пор не решило ни вопрос угля, ни перехода на другие котлы, чтобы помочь пенсионерам", – передал волонтер.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы с доступом к медицине и с инфраструктурой.

"Очень много маленьких городков на линии фронта, где маршрутки дай Боже ходят раз в день. А съездить в такси, такие бывают, это 1000 гривен, если не больше. Люди раз в месяц сбрасываются, выделяют "эмиссаров", заказывают им, они едут... А дороги вы бы увидели! До Северодонецка дороги идеальные. Славянск, Изюм. А дальше – где Сивохо хочет примирение – то пусть он сначала туда доберется не на государственном вертолете. Пусть он попробует машиной проехать", – резюмировал Гай.

После нападения оккупантов под Золотым Сергей Сивохо отложил запуск Платформы примирения facebook.com/sivokho

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Сивохо анонсировал старт Национальной платформы примирения и единства 19 февраля.

Однако после нападения оккупантов под Золотым он заявил, что презентация платформы переносится и дата будет сообщена позже.

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