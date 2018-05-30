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Планировалось 30 убийств: появились подробности по спецоперации с Бабченко

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Организатор, готовивший покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, планировал ликвидировать в Украине 30 человек.

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, отметив, что украинским спецслужбам известные некоторые фамилии потенциальных жертв. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - отметил он.

Кроме того, Грицак рассказал, что задержанному организатору "убийства" следователи подготовили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.5 ст.27 "Пособничество", ч.3 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса".

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Устранение Бабченко должно было стать пробным в ряде убийств. Российские спецслужбы поставили задачу организатору нелегально закупать за их средства оружие и боеприпасы с целью "закладки таких баз с оружием и боеприпасами на территории центральной части Украины".

Грицак добавил, что был заказ на 300 автоматов Калашникова, сотни килограмм взрывчатки, "неограниченное количество патронов", боекомплекты для АГС, минометные мины.

"Это все задокументировано в рамках негласных следственно-розыскных действий", - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что АТОшник, который якобы стрелял в Бабченко, будет проходить в деле как свидетель.

"Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование, а также даже фото, которое должно было привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе", - отметил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая появилась информация об "убийстве" Бабченко. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация.

Украинские спецслужбы установили, что украинец планировал за вознаграждение в $15 тыс. убить журналиста.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоВасилий ГрицакЮрий Луценко
Место
Украина
Объекты
Служба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура Украины
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