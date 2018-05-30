Планировалось 30 убийств: появились подробности по спецоперации с Бабченко

Организатор, готовивший покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, планировал ликвидировать в Украине 30 человек.

Об этом заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак, отметив, что украинским спецслужбам известные некоторые фамилии потенциальных жертв. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - отметил он.

Кроме того, Грицак рассказал, что задержанному организатору "убийства" следователи подготовили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.5 ст.27 "Пособничество", ч.3 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса".

Устранение Бабченко должно было стать пробным в ряде убийств. Российские спецслужбы поставили задачу организатору нелегально закупать за их средства оружие и боеприпасы с целью "закладки таких баз с оружием и боеприпасами на территории центральной части Украины".

Грицак добавил, что был заказ на 300 автоматов Калашникова, сотни килограмм взрывчатки, "неограниченное количество патронов", боекомплекты для АГС, минометные мины.

"Это все задокументировано в рамках негласных следственно-розыскных действий", - подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что АТОшник, который якобы стрелял в Бабченко, будет проходить в деле как свидетель.

"Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование, а также даже фото, которое должно было привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе", - отметил Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая появилась информация об "убийстве" Бабченко. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация.

Украинские спецслужбы установили, что украинец планировал за вознаграждение в $15 тыс. убить журналиста.