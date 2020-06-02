"Планировал убийство": в суде назвали причины ареста Микитася

Бывший нардеп и скандальный киевский застройщик Максим Микитась планировал убить свидетелей и других подозреваемых по уголовному делу, поэтому он был помещен под стражу.

Об этом сказано в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 28 мая 2020 года. Решение приняла коллегия судей под председательством Дмитрия Михайленко, в состав также входили Николай Глотов и Даниила Черненькая.

"Судьи оценили высказывание подозреваемым намерений убить других лиц, которые зафиксированы в ходе проведения в сентябре 2019 года негласных следственных (розыскных) действий, как реальные намерения", – говорится в тексте.

Максим Микитась

Коллегия судей пришла к такому выводу после разговора Микитася с родным для него человеком в сентябре 2019 года. Из содержания разговора выходило то, что у подсудимого с этим лицом доверительные отношения и с ним подозреваемый является откровенным (искренним). Указанное, по мнению судей, подтверждается среди прочего тем, что этому лицу известно о его проблемах, и он позвонил Микитасю с предложением помочь.

Этот человек в разговоре даже отговаривал Микитася от реализации таких намерений, что дополнительно подтверждает восприятия им этих намерений как таковых, которые могут быть реализованы подозреваемым, говорится в постановлении суда.

Отмечается, что Микитась высказывал такие намерения, несмотря на то, что знал о прослушивании его телефона. По мнению судей, это дополнительно подтверждает неэффективность мер для сдерживания его поведения.

Принимая во внимание все вышесказанное, суд принял решение сменить домашний арест на заключение под стражу.

Напомним, что домашний арест Максима Микитася заменили на арест с правом залога в 100 миллионов гривен.

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