"Планировал убийство": в суде назвали причины ареста Микитася

Бывший нардеп и скандальный киевский застройщик Максим Микитась планировал убить свидетелей и других подозреваемых по уголовному делу, поэтому он был помещен под стражу.
Об этом сказано в постановлении Высшего антикоррупционного суда от 28 мая 2020 года. Решение приняла коллегия судей под председательством Дмитрия Михайленко, в состав также входили Николай Глотов и Даниила Черненькая.
"Судьи оценили высказывание подозреваемым намерений убить других лиц, которые зафиксированы в ходе проведения в сентябре 2019 года негласных следственных (розыскных) действий, как реальные намерения", – говорится в тексте.
Максим Микитась
Коллегия судей пришла к такому выводу после разговора Микитася с родным для него человеком в сентябре 2019 года. Из содержания разговора выходило то, что у подсудимого с этим лицом доверительные отношения и с ним подозреваемый является откровенным (искренним). Указанное, по мнению судей, подтверждается среди прочего тем, что этому лицу известно о его проблемах, и он позвонил Микитасю с предложением помочь.
Этот человек в разговоре даже отговаривал Микитася от реализации таких намерений, что дополнительно подтверждает восприятия им этих намерений как таковых, которые могут быть реализованы подозреваемым, говорится в постановлении суда.
Отмечается, что Микитась высказывал такие намерения, несмотря на то, что знал о прослушивании его телефона. По мнению судей, это дополнительно подтверждает неэффективность мер для сдерживания его поведения.
Принимая во внимание все вышесказанное, суд принял решение сменить домашний арест на заключение под стражу.
Напомним, что домашний арест Максима Микитася заменили на арест с правом залога в 100 миллионов гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.
15 мая суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт. Таким образом ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей для экс-главы "Укрбуда".
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