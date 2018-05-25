План Украины по отпору России: выяснились новые детали

План неотложных мер по противодействию российской агрессиив Крыму может быть утвержден в июне текущего года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"План отправлен органу центральной власти. Мы получили предложения к нему. Сейчас мы все обобщаем. В июне пройдет собрание рабочей группы высокого уровня. Скорее всего, по итогам этого заседания он будет утвержден, а затем и обнародован", - пообещал постпред.

Борис Бабин Крим Реалії

В этом контексте он заметил, что ускорить процесс довольно сложно из-за переписки "с министерствами и ведомствами", которая "никогда не происходит за один день".

Отвечая на вопрос, закладывается ли в План вариант военного противостояния, Бабин пояснил: "В целом у нас на сегодня имеется агрессия, имеется состояние международного конфликта. План по своему названию предусматривает противодействие российской агрессии. Но поскольку это открытый документ, в нем прописаны те меры противодействия российской агрессии, о которых можно докладывать публике".

В то же время постпред добавил: "Думаю, План еще будет дополнен другими актами".

Отвечая на вопрос, есть ли у Плана закрытая часть, он сказал: "В этом документе нет закрытой части. Он специально сделан открытым и доступным для контроля со стороны общественности и, конечно, органов власти в контексте его исполнения. Хотя мы и понимаем, что множество мероприятий в этой борьбе не должны быть публичными".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бабин рассказал о том, что в Плане отражены "вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму". "После утверждения Плана и определения алгоритмов его реализации Представительство начнет работу над проектом указанной Стратегии, результат по которому мы ожидаем до конца 2018 года", - добавил он.