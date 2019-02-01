|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Плачут об Украине: фанат Путина признал провал России в Крыму

5.7тЧитать материал на украинском

Среди жителей аннексированного РФ украинского полуострова, спустя почти пять лет после начала "крымской весны", растут проукраинские настроения.

Об этом в комментарии "Крым. Реалии" заявил российский блогер "Эхо Москвы" Александр Горный, который переехал жить в оккупированный регион и является сторонником аннексии. "Проукраинские настроения в Крыму есть и это сложно отрицать", — признался он.

"Не все восприняли "крымскую весну", на то было много причин, в том числе и личных, когда по разные стороны границы оставались родственники или бизнес-интересы. Через пару лет после "возвращения" Крыма в Россию я стал замечать ностальгию некоторых крымчан, особенно среди тех, чьи корни из Украины. Это было понятно и ожидаемо", — рассказал Горный.

Новости
''Когда зачистят Крым?'' Ярый фанат Путина дал печальный прогноз по полуострову
Александр Горный

Александр Горный

"Эхо Москвы"

Он обратил внимание на то, что крымчане все чаше сравнивают свою жизнь до аннексии и после нее по разным аспектам: транспортная доступность, административные барьеры, стоимость продуктов питания, ведение бухгалтерии и отчетности, свобода слова, возможности ведения бизнеса и другое.

"Пока материковая Россия не смогла компенсировать всех потерь, хотя непонятно, как бы здесь все было, если бы Крым остался в составе Украины. Но люди всегда вспоминают о хорошем, забывая о плохом. Я уверен, что федеральные власти должны жестко менять нынешний крымский политический Олимп, иначе разочарования будут расти", — считает блогер.

Иллюстрация

Иллюстрация

"РБК-Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Горный пожаловался на беззаконие и возмутительную политику "властей" на полуострове. Негодование блогера вызвали незаконные постройки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
8
11
Смешно
32
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
УСЁ ПРОПАЛО, ШЕФ!!!! ГОВОРЯЩАЯ КАКАШКА ГОРНЫЙ ПРИЗНАЛ ПРОВАЛ!!!! ХОВАЙСЯ, ХТО МОЖЕ!!!! :-))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Не надо путать недовольство властью ,с проукраинскими настроениями . Всегда и везде народ властью недоволен. то Налоги высокие , то зарплаты низкие , то цены высокие , то дороги плохие и т.д. и т.п. Но людей жалеющих о том что Крым вернулся в Россию . -- единицы . Так что вислоухим рекомендую особо не радоваться,если и есть некая ностальгия по Украине ,то по той Украине которая была до 14 года, без "едынойи мовы" без улиц имени бандеры, без швыряющих в лицо мелочь за родной язык рагулих. Без Дома Профсоюзов в Одессе ,без 9 мая 2014 в Мариуполе , без взорванных кондиционеров Без убитых нациками на Донбассе женщин стариков и детей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Smekalov Sergey, Пидарок, твое место на паРаше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги