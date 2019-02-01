Плачут об Украине: фанат Путина признал провал России в Крыму

Среди жителей аннексированного РФ украинского полуострова, спустя почти пять лет после начала "крымской весны", растут проукраинские настроения.

Об этом в комментарии "Крым. Реалии" заявил российский блогер "Эхо Москвы" Александр Горный, который переехал жить в оккупированный регион и является сторонником аннексии. "Проукраинские настроения в Крыму есть и это сложно отрицать", — признался он.

"Не все восприняли "крымскую весну", на то было много причин, в том числе и личных, когда по разные стороны границы оставались родственники или бизнес-интересы. Через пару лет после "возвращения" Крыма в Россию я стал замечать ностальгию некоторых крымчан, особенно среди тех, чьи корни из Украины. Это было понятно и ожидаемо", — рассказал Горный.

Александр Горный "Эхо Москвы"

Он обратил внимание на то, что крымчане все чаше сравнивают свою жизнь до аннексии и после нее по разным аспектам: транспортная доступность, административные барьеры, стоимость продуктов питания, ведение бухгалтерии и отчетности, свобода слова, возможности ведения бизнеса и другое.

"Пока материковая Россия не смогла компенсировать всех потерь, хотя непонятно, как бы здесь все было, если бы Крым остался в составе Украины. Но люди всегда вспоминают о хорошем, забывая о плохом. Я уверен, что федеральные власти должны жестко менять нынешний крымский политический Олимп, иначе разочарования будут расти", — считает блогер.

Иллюстрация "РБК-Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Горный пожаловался на беззаконие и возмутительную политику "властей" на полуострове. Негодование блогера вызвали незаконные постройки.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!