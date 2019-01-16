''Плач, шок и потрясение!'' Дочь нардепа стала жертвой мошенников

Телефонный мошенник обманным путем завладел почти 140 тыс. гривен, которые выманил у дочери народного депутата Юрия Соловья.

15-летний ребенок в шоковом состоянии вынес из дому 1575 евро и 87,5 тыс. грн (около 140 тыс. грн), сообщает "Курс".

Полиция установила, что злоумышленник позвонил девочке и сказал, что ее родители попали в ДТП и нужно срочно передать деньги таксисту, который должен был отвезти их из Ивано-Франковска, где проживает нардеп, в Одессу.

"Полтора часа ребенка в состоянии плача, шока и потрясения вели по телефону по всему городу без возможности положить трубку и с помощью недобросовестного таксиста на вокзале (к чести таксистов, многие, видя взволнованного ребенка, отказывались), состоялась передача средств", – сообщил политик в Facebook.

Полиция разыскала таксиста после обращения Соловья в правоохранительные органы. Водителя взяли на территории Ивано-Франковской области по дороге в Одессу.

Юрий Соловей kurs.if.ua

Установлено, что таксист - житель Ивано-Франковска, работает в местной службе такси. У него изъяли средства и взяли объяснения. Деньги уже вернули Соловью.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины - "мошенничество".

Предварительно установлено, что таксист в сговоре с мошенниками не состоял и не является соучастником преступления. Также известно, что мошенник звонил из Одессы. Полицейские ведут его розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине забили тревогу из-за новой схемы кражи денег.

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