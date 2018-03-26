"Пиво, водка, виски": Москаль рассказал о "достижениях" ОБСЕ на Донбассе

Миссия ОБСЕ на Закарпатье, о которое ратует Венгрия не нужна, поскольку Организация уже показала свою некомпетентность на Донбассе, где наблюдатели "отличились" только конфликтными ситуациями.

Об этом в интервью УП рассказал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Он напомнил, что уже работал с наблюдателями ОБСЕ на Донбассе, когда был главой Луганской ВГА, а на Закарпатье они нужны "как зайцу стоп-сигнал".

"ОБСЕ знаю по Донбасса. Кроме конфликтных ситуаций ничего с ними не было. К работе - лодири. Только сидят в ресторанах - пиво, водка, виски. Нахр*н они нам здесь нужны? Я буду категорически против. Это организация, которая себя бездарно показала на Донбассе. Где их достижения? Они кого-то освободили из плена, чтото сделали? ОБСЕ будет только обузой на Закарпатье", - подчеркнул Москаль.

Как писал "Обозреватель", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что получил письмо от генерального секретаря ОБСЕ об направлении наблюдательной миссии из 12 человек в Закарпатскую область.

В Закарпатской ОГА заявили, что не получали уведомлений об открытии постоянной миссии ОБСЕ.

В ночь на 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

В ночь на вторник, 27 февраля, произошел пожар в здании.

После этого Венгрия потребовала введения миссии ОБСЕ на Закарпатье.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в исполнении нападения.