На российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж пост народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко о депутате нелегитимной Госдумы Алексее Журавлеве. В нем она ярко ответила на едкое предложение оккупанта вместе поехать на Донбасс.

Разгромному письму украинского парламентария на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" даже посвятили отдельный сюжет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас депутат Журавлев, лидер самой большой фракции в нашей Госдуме, пригласил Ирину Геращенко на Донбасс вместе съездить, посмотреть, как там дела. Вежливое письмо было, мы читали. Так вот Ирочка ответила Алексею Журавлеву", – съязвил рупор Кремля Евгений Попов.

После этого на экран вывели пост Геращенко на Facebook, в котором она мощно осадила скандального Журавлева.

Ниже приводим фрагмент поста Геращенко без изменений.

"Неожиданно для себя получила письмо от самого Журавлева, который пишет, что начитался моих заявлений и предлагает вместе "посетить ЛНР", и "он гарантирует мне безопасность". Долго думала, вообще писать ли об этой писульке из Москвы и лишний раз вспоминать госдумовца. Но отвечу. Вы г*внюк, Журавлев, и мне не нужны разрешения и гарантии от россиян на моей земле.

Уберите прочь ваши войска и наемников из оккупированного Донбасса и Крыма и займитесь, наконец, внутренними делами РФ. Посетите свои регионы, которые в таком обнищании и руинах, как после войны, посмотрите, как живут люди за пределами Золотого кольца.

Ирина Геращенко Скриншот видео

А это письмо я немедленно передам в СБУ и МИД и рассматриваю заявление госдумовца как очередную попытку грубого вмешательства во внутренние дела Украины, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, искаженную трактовку россиянами Минских соглашений, в которых нет никаких "Л/ДНР", они существуют только в шовинистском воображении Журавлева и ко.

И, конечно, все эти хамские выпады о нарушении украинской границы – повод для усиления персональных санкций против каждого российского деятеля, который незаконно пересекал границы Украины".

Пропагандисты в студии принялись бурно комментировать обращение Геращенко и отпускать неуместные шутки в ее адрес. Так, Попов заявил, что разгромный пост приблизил звездный час для украинского парламентария, а Журавлев добавил, что не может дождаться, когда Геращенко пригласит его в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и террористов "ЛНР".

Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

Инцидент разозлил украинцев: в соцсетях приезд Журавлева назвали "настоящей оккупацией" и призвали СБУ незамедлительно отреагировать.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что готовит запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области Журавлева.

А российские пропагандисты съязвили, заявив, что своим визитом на Донбасс Журавлев якобы передвинул украинско-российскую границу.

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