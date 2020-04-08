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8 апреля • обновлено в 14:38
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Похоронили заживо: в ВСУ раскрыли громкую ложь о пенсионере с коронавирусом

4.4т
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Вокруг ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Вооруженных силах Украины регулярно возникает множество фейков. Первая волна дезинформации прошла сразу после выявления первого пациента с коронавирусом в Киевском центральном военном госпитале.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал руководитель пресс-службы Командования Медицинских сил ВСУ Алексей Мазепа.

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"Первый фейк о коронавирусе в ВСУ появился тогда, когда мы рассказали о первом выявленном случае. Это был пенсионер Вооруженных сил, ему около 70 лет. Он обратился в госпиталь, где у него сначала было подтверждено заболевание, потом сделали еще один тест – и он оказался негативным… Мы давали информацию о том, что состояние здоровья у него удовлетворительное, что он находится в инфекционном отделении, что взяты пробы на подтверждение, потому что один экспресс-тест подтвердил, а второй нет – и эти пробы отправлены в лабораторию. И сразу появился фейк, что этот пенсионер умер. Очень широко он раздувался", – рассказал Мазепа.

Вокруг коронавируса в ВСУ регулярно возникает множество фейков

Вокруг коронавируса в ВСУ регулярно возникает множество фейков

По его словам, попытки донести информацию о том, что человек жив, увенчались успехом не сразу.

"Мы официально сообщали, что с ним все нормально. У него действительно через несколько суток подтвердился коронавирус. Насколько мне известно, на сегодняшний день человек уже идет на выписку. А может, его уже и выписали. Некоторое время назад мы делали небольшой пресс-тур в Центральный госпиталь – и начальник госпиталя говорил, что у этого человека все хорошо, идет на поправку. Оставалось сделать еще один тест", – сказал Мазепа.

По словам руководителя пресс-службы, в Командовании Медицинских сил до сих пор не понимают, откуда взялась информация о смерти первого пациента с COVID-19 – и удивляются повальному распространению этого фейка.

Впоследствии таких фейков было немало.

"Постоянно идут разнообразные фейки. Что мы, якобы, скрываем заболевших. Что мы их куда-то вывозим. Был вброс даже с фамилиями и воинскими званиями – потом оказалось, что таких людей вообще не существует в природе. Но разгонялась информация, что мы их завезли и спрятали в Краматорской больнице", – рассказал Мазепа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 8 апреля 2020 года в Украине подтверждено 1 668 случаев заболевания COVID-19. Вылечились 35 человек. Количество летальных случаев достигло 52.

При этом в ВСУ зафиксировано 4 случая заболевания. Один из них летальный.

Среди военнослужащих, принимающих участие в ООС, по официальным данным, COVID-19 не зафиксирован.

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Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
Темы
Фейки российских СМИ российская пропаганда Коронавирус
Место
Украина
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