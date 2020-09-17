Власть бездумно транжирит COVIDный фонд и строит дороги "в морг" для украинцев. С тестами назрел коллапс

Очередь на проведение тестов украинцам с четко выраженными симптомами коронавирусной болезни расписана наперед и составляет от 2-3 дней до 2-3 недель, - говорят те, кто попробовал провериться на коронавирусную болезнь бесплатно. Однако чиновники системы здравоохранения эту информацию постоянно отрицают. А OBOZREVATEL снова и снова пишет о новых вопиющих случаях, когда больные вынуждены были лечиться без фактически установленного диагноза.

Но судя по всему, в последнее время эта проблема получила новый виток, поскольку Кабинет министров и Центр общественного здоровья прекратили публиковать статистику ПЦР-тестирования с детальной разбивкой на конкретные лаборатории (частные и государственные), а также с упоминанием числа необработанных тестов.

О реальной ситуации с выявлением COVID-19 в нашем государстве и о манипуляциях, с помощью которых чиновники от здравоохранения пытаются скрыть собственные провалы – читайте далее.

10 сентября киевлянка Екатерина Ищенко написала пост с рассказом о том, как пыталась пройти ПЦР-тест. Когда она почувствовала симптомы COVID-19, в соответствии с рекомендациями Минздрава обратилась к медикам по поводу тестирования. Ей ответили: бесплатный тест она сможет сдать не раньше чем через 2 недели. Ожидать результатов придется еще неделю.

"За три недели я по идее должна или выздороветь, или умереть. Не говоря уже о том, какую медицинскую информацию можно получить с помощью ПЦР-теста после исчезновения симптомов... Я нашла все возможные "ковидные" горячие линии - МОЗ, НСЗУ, Департамент здравоохранения КГГА. Оставила устные обращения, написала несколько мейлов. Не юридическим языком, а просто, с главным вопросом: если мы делаем тесты с задержкой в 3 недели, то о какой статистике и "антирекордах" нас информирует Минздрав?" - написала Ищенко. Действительно, это хороший вопрос к главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко.

В ходе попыток разобраться в причинах такой ситуации Екатерина Ищенко выяснила: на тот момент в Днепровском районе столицы работала всего одна медицинская бригада, созданная для реагирования на острую респираторную болезнь COVID-19. Предельная сумма, которую НСЗУ платила этой бригаде, составляет около 50 000 гривен в месяц.

Проведения бесплатного теста как юрист Екатерина Ищенко таки добилась. И поделилась своими выводами: существующая система или заставляет украинцев самим платить за тест частным лабораториям, или провоцирует их на нарушение режима самоизоляции во время ожидания бесплатного теста – ведь самосознания на то, чтобы не переступать порог своего дома в течение двухнедельного ожидания подтверждения или опровержения факта заражения, хватает далеко не у всех.

При этом бюджетные деньги тратятся впустую, потому что тесты, сделанные с такой задержкой, просто неинформативны.

"Бюджетные деньги на оплату тестов полгода шли на оплату неинформативного медицинского результата... Медицинская статистика: а) протестированные почти все негативны, что дает ложные представления о количестве больных; б) данные приходят с задержкой в 3 недели относительно фактической ситуации", - написала киевлянка.

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Одесский коллапс

Того же 10 сентября выяснилась шокирующая информация: в Одессе в государственных лабораториях закончились тесты для выявления коронавирусной болезни. Об этом сотрудник одной из лабораторий рассказал журналистам общенационального канала. Оба учреждения, которые проводили 71% общего количества тестов и выявляли 83% всех положительных случаев в Одесской области, в течение предыдущих двух суток не провели ни одного теста. За это время накопилось более 3 700 необработанных образцов. Одна из возможных причин такого сбоя – тест просто вовремя не закупили.

При этом местные врачи утверждают: больные, которым отказали в госпитализации, тестирования дома ждут, в среднем, 10 дней.

После того как эта информация стала известна журналистам, а вокруг причин срыва тестирования государственными лабораториями в Одесской области поднялся настоящий скандал – чиновники не придумали ничего лучше, как изменить ежесуточную подачу данных о том, как в Украине тестируют на COVID-19.

Если раньше данные подавались

• с разбивкой на регионы и конкретные медцентры (как государственные, так и частные);

• с уточнением, где и сколько образцов было взято, сколько из них обработано;

• сколько положительных результатов выявлено,

... то 11 сентября на аналитических панелях на сайте Кабмина статистика подавалась в другом виде:

• данные группировались по областям, без разбивки не только на отдельные учреждения, но и на государственные и частные лаборатории;

• закрыли данные касательно необработанных образцов.

Так данные на дашборде Кабмина подавались до 11 сентября Скриншот Евгения Истребина

В таком виде данные были опубликованы 11 сентября Скриншот Евгения Истребина

При такой подаче статистики главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко легко мог бы прятать собственные промахи, фактическое сокращение количества проведенных тестов или даже срыв тестирования – вроде того, что произошел в Одессе. При этом номинально тестирование набирало бы обороты. Просто никто так и не узнал бы, что происходит это за счет увеличения процента тестирований, которые украинцы от безысходности проходят в частных лабораториях.

Иными словами, как отметил общественный активист Евгений Истребин, который первым заметил этот "фокус" чиновников, последние со всех сторон получали моральный профит. Если тестирование происходит – они получают возможность приписывать себе достижения в наращивании объемов проведенных тестов, которые на самом деле делают частные лаборатории за деньги граждан. Если же нет – заявляют о том, что ликвидировали коронавирус из-за уменьшения количества выявленных случаев на фоне резкого всплеска ОРВИ... Нет тестов – нет [выявленного] COVID-19.

Подобные новации вызвали в адрес правительства шквал обвинений в попытке скрыть свои провалы. Чиновники и главный санитарный врач не нашли ничего лучшего, как сделать вид, что ничего не случилось и данные подаются в том же формате, что и раньше. Для этого на сайте Центра общественного здоровья, который перепечатывал статистику из аналитических панелей Кабмина, одномоментно выложили данные с разбивкой по регионам и медучреждениям сразу за четверо суток. Хотя до этого информация на сайте не обновлялась пять дней.

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А вот и.о. гендиректора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин назвал публикацию статистики в упрощенном формате "ошибкой".

"Я думаю, что со стороны Министерства здравоохранения это была или техническая ошибка, или просто подгрузили не тот файл. Мы разберемся с причинами этого", - отметил он в интервью "Радио Свобода", комментируя скандальную ситуацию.

Кузин также заявил, что никаких очередей на прохождение бесплатного теста в Украине нет. А государственные лаборатории обрабатывают сразу практически все образцы, которые принимают.

Хотя цифры в отчетах говорят о другом.

Что может скрывать Кабмин и ЦОЗ, кроме собственной халатности?

О чем свидетельствуют последние опубликованные данные по тестированию в каждой лаборатории? По состоянию на утро 11 сентября (накануне изменения формы подачи данных) в большинстве регионов с тестированием в государственных лабораториях сложилась критическая ситуация. Так, в Харьковском ОЛЦ в течение двух дней, предшествовавших закрытию статистики, количество положительных случаев составляло 51% от всех проведенных тестов. При этом необработанных образцов на тот момент накопилось 2792 – столько в этом учреждении смогли бы обработать за 4 суток. В Киеве при 30% положительных случаев необработанных образцов собралось на 2,5 дня работы (2120 образцов). В Одессе при этом, где тестов в государственных учреждениях не делали совсем, уровень позитивности сократился до 13%, на фоне резкого увеличения количества необработанных образцов.

Вполне возможно, попытка чиновников скрыть подробную статистику по тестированию была вызвана намерением скрыть тот факт, что несмотря на обещания, обострение эпидситуации и рост спроса на тестирование, в госучреждениях де-факто делают меньше тестов. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на такой показатель, как позитивность. Он виден в старой форме подачи статистики – и никто не увидел бы его, если бы данные продолжили публиковать в новом, "урезанном", формате.

Так вот, в уже упомянутом Харьковском ОЛЦ за последние дни позитивность достигла 57%. Такой высокий показатель может свидетельствовать только об одном: тесты ведутся, как правило, в тех случаях, когда диагноз COVID-19 практически не вызывает сомнений. То есть объемы тестирования не соответствуют реальным потребностям и реальным объемам распространения болезни. Не этот ли факт стремились скрыть чиновники, пытаясь "засекретить" статистку?

А может, на фоне многочисленных скандалов, когда в разных уголках нашей страны граждане вынуждены сутками ждать возможности сдать тест, а потом еще столько же времени ожидать его результатов, главный санитарный врач не очень хотел бы, чтобы люди видели реальную ситуацию с необработанными образцами? В том же Харьковском ОЛЦ их собралось уже на 5 суток непрерывной работы – при условии, что новых материалов здесь принимать не будут.

Имеем ситуацию, когда государственные лаборатории просто-напросто не справляются с наплывом желающих сделать тест. Однако вместо закупки большего количества реагентов или открытия новых лабораторий эту проблему пытаются решить то сокрытием статистики, то путем отказа государственных лабораторий от предоставления услуг населению, как это было, например, неделю назад с Киевским городским лабораторным центром МЗ, который заявил, что будет обрабатывать исключительно образцы, переданные из больниц.

И тенденция к сокращению объемов тестирования, если учесть рост процента позитивности, длится от начала сентября. А тем временем Виктор Ляшко рапортует об успехах в борьбе с коронавирусом.

Вместо того чтобы покупать ИВЛ и тесты, государство увеличивает расходы на МВД и строит дороги... в морги

Вместо того чтобы вкладываться в своевременное выявление новых случаев болезни и таким образом попытаться обуздать эпидемию и не допустить коллапса медицинской системы, власть предпочитает тратить деньги из Фонда борьбы с коронавирусом на себя или на то, на чем можно попиариться накануне местных выборов:

• Более половины денег из Фонда, который составляет чуть выше 66 млрд грн, было направлено на реализацию программы "Большая стройка", на которой активно пиарится сейчас президент Украины Владимир Зеленский. Еще в июне на ремонт и строительство дорог государственного значения из коронавирусного фонда перебросили 35 млрд грн. По состоянию на 14 сентября в асфальт в прямом смысле этого слова закатали четвертую часть этих средств. Пользователи соцсетей, которые читают в новостях о коллапсе в украинских больницах, с горечью шутят: в печально известном итальянском Бергамо тоже были хорошие дороги. Оказалось, ими значительно удобнее возить в морги мертвецов.

Скриншот с сайта Кабмина

• На финансирование лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты из фонда выделили примерно 3 млрд грн. Из которых потратить смогли (!!!) не более 16,7%. А из 100 млн грн, которые остались на закупку ИВЛ, по состоянию на 14 сентября не было потрачено ни копейки. При этом Госуправлению делами было выделено около 50 млн грн – чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты госучреждения. Потрачены эти средства на четверть.

Скриншот с сайта Кабмина

• Еще одной крайне важной для преодоления коронавируса статьей расходов протиковидного фонда стали 2,5 млрд грн для МВД: на доплаты сотрудникам министерство уже потратило почти 95% этой суммы. А вот из почти 6 млрд грн для доплат медикам (которые составляют 10% от тех, кто заболел коронавирусом в Украине), врачи до сих пор не получили ни одной гривни.

Скриншот с сайта Кабмина

• 475,8 млн грн из фонда выделили на спорт – не профинансировав до сих пор ни копейки. Так же ждут обещанного миллиарда представители шоубиза и туризма, которые из-за карантина лишились источников заработка на несколько месяцев.

• И только 16 млрд из 66 было решено направить по назначению: столько выделили на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты, выплаты им повышенной зарплаты, закупку тестов и ИВЛ).

Скриншот с сайта Кабмина

Еще одна из самых странных статей расходов "ковидних средств" касается закупки "оборудования для приемных отделений опорных больниц". На это направлена треть из 16 млрд, выделенных из фонда на систему здравоохранения, и на меры, связанные с противодействием коронавирусной пандемии. По факту же, как стало известно OBOZREVATEL, 5,3 млрд грн в правительстве планируют потратить на закупку дорогостоящего и не столь уж нужного в период пандемии оборудования. При поддержке Кабмина и с благословения президента Зеленского вместо ИВЛ и ПЦР-тестов в преддверии второй волны коронавирусного заболевания чиновники собираются закупить безумно дорогие компьютерные томографы и ангиографы. Стоимость одного такого устройства стартует от 20 млн грн, а приобрести их планируют в невероятном количестве: 161 томограф, 48 ангиографов.

При этом ни потребности в таких объемах этой техники, ни возможностей для ее установки, ввода в эксплуатацию и дальнейшего эффективного использования нет. И тем более странно выглядит эта закупка в условиях, когда, по прогнозам экспертов, при сохранении существующей тенденции к распространению коронавируса уже совсем скоро врачам придется выбирать, кому хватит имеющихся в больницах ИВЛ, а кому придется умереть от удушья.

Мотивы абсурдного решения становятся более понятными, если присмотреться к тому, как оно принималось. Чудеса начинаются еще с формулировок принятого 8 июля постановления Кабмина, которым и было выделено 5 млрд грн на закупку томографов и ангиографов. Неточности и откровенные глупости, которые там прописаны, наталкивают на мысль: ключевым было не желание усилить медзащиту украинцев, а банальное стремление отмыть деньги. И отсутствие реакции со стороны власти на опубликованную OBOZREVATEL статью по поводу этой закупки только лишний раз это доказывает.

Что в мире?

Практически во всех цивилизованных странах мира, которые столкнулись с пандемией коронавируса, должному тестированию чуть ли не с первых дней уделяли значительное внимание. В отличие от Украины оплату этого недешевого удовольствия в Европе и США на плечи и карманы своих граждан перекладывать не стали, а решили обеспечить тестированием всех, кому оно нужно – независимо от уровня доходов. Тем более, что предупредить распространение болезни всегда дешевле, чем останавливать эпидемию и ликвидировать ее последствия.

Так, в Германии и Нидерландах после восстановления авиасообщения ввели обязательное тестирование для всех прибывающих на территорию этих государств, даже при отсутствии каких-либо симптомов. Людям эти тесты не стоят ни одного евро, за все платят из бюджета. Абсолютно бесплатными с начала пандемии являются тесты на коронавирус и в Польше: там все затраты на проведение тестов взяло на себя государство. С конца июля бесплатные тесты для населения обеспечивает и правительство Франции. А в США пример массового бесплатного тестирования для всех желающих еще в апреле показал Лос-Анджелес, дальше эта практика распространилась на всю территорию государства.

Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве других стран. Кроме Украины.

Коронавирус стал серьезным испытанием для систем здравоохранения даже для наиболее прогрессивных стран мира. И большинство из них этот экзамен провалило, заплатив за незначительные в обычных условиях недостатки тысячами жизней своих граждан. Украинская власть, похоже, так и не поняла, насколько важно делать выводы из чужих ошибок. Она продолжает напускать туман, неистово пиариться и зарабатывать на эпидемии, вместо того, чтобы использовать дарованную судьбой "фору" и подготовиться к встрече второй волны эпидемии.

Тем более, что, по прогнозам экспертов, вторая волна может стать в разы страшнее первой.