Пионтковский пояснил, что Кремль теперь творит с Донбассом

Кремль взял курс на де-факто интеграцию Донбасса в состав России.

Такое мнение в интервьюOBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

Он напомнил о том, что прежние цели Кремля состояли в том, чтобы "втолкнуть Лугандонию в тело Украины как раковую опухоль". Но, поняв, что эта цель нереализуема, руководство РФ поставило перед собой другую.

По словам Пионтковского, целый ряд действий России в отношении "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует о том, что имеет место фактическая интеграция этих "республик" в состав РФ. В частности, речь идет о "введении рубля, изменении статуса собственности и широкой раздаче паспортов".

"Это еще раз подтверждает тот мой вывод после серии последних выступлений Путина, что при живом Путине никакого изменения жесткой антиукраинской позиции не будет", - подчеркнул оппозиционер.

Отвечая на вопрос, может ли интеграция де-факто стать интеграцией де-юре, он заметил: "Это уже будет решаться ситуативно".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский рассказал, как россиянки вставляют нож в спину Путину.