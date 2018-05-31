Пионтковский оценил угрозу большой войны Путина в Украине

Большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

Комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины о признаках подготовки России к "масштабным провокациям и наступательным действиям", он заметил: "Такая война только ускорит его падение и возможный распад российского государства. Но информации о том, что такие приготовления ведутся, я вполне доверяю, тем более что она совпадает с информацией западных государств".

По мнению Пионтковского, с одной стороны, Кремль использует войну на Донбассе "как средство давления", чтобы добиться определенных уступок от Запада. Но, с другой, осознает, что Россия "оказалась в некой ловушке".

При этом есть два пути выхода из ситуации: военная эскалация или "гибридная капитуляция". Последняя может быть связана, в частности, с размещением миротворческих сил ООН на всей оккупированной территории востока Украины, "вплоть до российской границы", - уточнил Пионтковский.

"Путин в более-менее нормальной обстановке пошел бы на этот вариант. Давление в эту сторону, конечно, есть. Но для Путина лично это в любом случае воспринималось бы как политическое поражение и ослабляло бы его внутренние позиции внутри правящей группировки", - констатировал он.

Таким образом, "холодный разум толкает его к гибридной капитуляции, а все его порочные страсти толкают его к военной эскалации", - резюмировал оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: президент России Владимир Путин шантажирует Запад применением ядерного оружия, поскольку верит, что его оппоненты не будут прибегать к аналогичным ответным действиям.