Пинчук и Коломойский ограбили Украину миллиардной схемой: Бродский раскрыл детали

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук провернул миллиардную сделку с олигархом Игорем Коломойским, с которой государство не получило никаких налогов.

В частности, она касалась махинаций с банком, трубопрокатным и ферросплавным заводом, рассказал бизнесмен Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову, которое опубликовано на OBOZREVATEL.

По его словам, статус зятя и советника второго президента позволил Пинчуку бесплатно получить трубопрокатные заводы и государственный "Укрсоцбанк", который он потом продал примерно за несколько миллиардов долларов.

"Государственный банк просто подарили. Ферросплавные, если вы помните, Коломойский давал там какие-то показания. Кстати, знаменитый суд в Лондоне, про который почему-то все забыли, где произошло якобы соглашение мировое. В узких кругах говорят, что выплачено Коломойским больше миллиарда долларов. А где налоги?" — возмутился Бродский.

Он пояснил, что олигархи что-то не поделили, поскольку Кучма передал некий актив через Коломойского, а тот должен был отдать его Пинчуку, но не выполнил этого условия. Подобная ситуация сложилась и с Никопольским ферросплавным заводом, однако в данном случае Пинчук и Коломойский сумели договориться о погашении задолженности, вновь уклонившись от налогов в масштабной сделке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пинчук получил от олигархов Коломойского и Геннадия Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне в рамках мировой договоренности по Криворожскому железорудному комбинату (КЖРК).