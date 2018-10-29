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Пинчук и Коломойский ограбили Украину миллиардной схемой: Бродский раскрыл детали

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Зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук провернул миллиардную сделку с олигархом Игорем Коломойским, с которой государство не получило никаких налогов.

В частности, она касалась махинаций с банком, трубопрокатным и ферросплавным заводом, рассказал бизнесмен Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову, которое опубликовано на OBOZREVATEL.

По его словам, статус зятя и советника второго президента позволил Пинчуку бесплатно получить трубопрокатные заводы и государственный "Укрсоцбанк", который он потом продал примерно за несколько миллиардов долларов.

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"Государственный банк просто подарили. Ферросплавные, если вы помните, Коломойский давал там какие-то показания. Кстати, знаменитый суд в Лондоне, про который почему-то все забыли, где произошло якобы соглашение мировое. В узких кругах говорят, что выплачено Коломойским больше миллиарда долларов. А где налоги?" — возмутился Бродский.

Он пояснил, что олигархи что-то не поделили, поскольку Кучма передал некий актив через Коломойского, а тот должен был отдать его Пинчуку, но не выполнил этого условия. Подобная ситуация сложилась и с Никопольским ферросплавным заводом, однако в данном случае Пинчук и Коломойский сумели договориться о погашении задолженности, вновь уклонившись от налогов в масштабной сделке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пинчук получил от олигархов Коломойского и Геннадия Боголюбова элитную недвижимость в Лондоне в рамках мировой договоренности по Криворожскому железорудному комбинату (КЖРК).

Персоны
Виктор ПинчукЛеонид КучмаИгорь КоломойскийМихаил Бродский
Место
Украина
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Volodin Dima
Volodin Dima
А сейчас Коломойский активно борется с Порошенко. Продвигает Зеленского, Вакарчука и Тимошенко. С ними ему будет легче.
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