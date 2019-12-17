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17 декабря • обновлено в 15:51
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Пинчук был агентом КГБ? В сети всплыли сенсационные доказательства

2.7т
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В сети всплыло видео, на котором внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач привел доказательства того, что олигарх Виктор Пинчук был агентом КГБ.

Соответствующее заявление прозвучало во время одной из пресс-конференций Интерфакс-Украина. На ней Деркач, помимо всего, показал якобы оригинал подписи Пинчука (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, олигарх в 1987 году, если верить документу, обязался работать с Комитетом госбезопасности СССР под именем "Валерий".

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

"РБК-Украина"

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Таким образом, данные, которые были озвучены Деркачом, сильно бьют по прошлому, а также по схемам Пинчука и связанных с ним лиц (по линии его заработка и по работе с американцами через сотрудничество с фондом Клинтон).

Нардеп также заявил, что Пинчук якобы сворачивает весь свой бизнес и собирается бежать из Украины, ведь против него развернется массированная атака.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее предприниматель Михаил Бродский рассказал, что Пинчук, который является зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, напрямую не причастен к заказному убийству журналиста Георгия Гонгадзе, однако он организовывал информационные кампании по обелению репутации своего тестя.

  • В частности, заданием Пинчука было дискредитировать подлинность пленок Мельниченко, которые содержат доказательства прямой ответственности Кучмы за преступление.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Виктор Пинчук Андрей Деркач
Место
Украина
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