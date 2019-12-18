"Олигарх под прикрытием": Деркач рассказал, почему раскрыли "агента Валерия"

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве озвучил сенсационную информацию – олигарх Виктор Пинчук якобы был агентом КГБ. Более того, предъявил "агентурную расписку".

Кто передал депутату этот документ, почему он пошел на такой беспрецедентный шаг, о вербовке КГБ и отношениях украинского олигарха с американскими политиками – в интервью OBOZREVATEL рассказал Андрей ДЕРКАЧ.

Андрей Деркач – бывший сотрудник спецслужб СССР и Украины, сегодня – народный депутат Верховной Рады

– Вы показали агентурную подписку якобы Виктора Пинчука, в которой он дает определенные обязательства КГБ в 1987 году. У вас есть уверенность в подлинности данного документа? Где территориально находятся бывшие коллеги (как вы их назвали), передавшие вам этот документ? Уточню: на территории какой страны?

– Коллеги Пинчука по работе в КГБ находятся на территории моей родной страны Украины и моего родного города Днепра. Понятно, что единственным подтверждающим фактом подлинности оригинала подписки агента КГБ Пинчука является собственноручно написанный документ и подпись под его обязательством служить КГБ и СССР. Те, кто был на пресс-конференции, как раз и держали в руках этот подлинник.

Я всегда серьезно отношусь к тому, что публикую. Именно поэтому, например, моя информация о разоблачении коррупционных схем топ-чиновников Украины и США ретранслируется на высшем уровне – как в Украине, так и в США, и Европе.

Агент Валерий, он же Пинчук, настолько тужился в опровержении, что родил аж одно предложение: мол он – не он, а те деньги, что, по мнению журналистов-расследователей, он наворовал, он заработал честно.

Мне вот интересно, что именно Пинчук опровергал: что его не вербовали, а он добровольно пришел? Или что он давал Клинтон украденные у украинцев 29 миллионов долларов не на кампанию, а на высокое искусство? Или что его банки "Дельта" и "Кредит Днепр" не свистнули рефинанс НБУ, выведя его на офшоры?

Пусть Виктор Михайлович уточнит эти моменты.

А если он совсем запамятовал, как эту бумагу подписывал, предлагаю провести графологическую экспертизу.

Олигарх Виктор Пинчук – зять второго президента Украины Леонида Кучмы Коллаж

- Судя по подписке о сотрудничестве, он был завербован еще во время работы в научно-исследовательском проектном институте трубной промышленности. Какой интерес он тогда представлял, по вашему мнению?

– Вы знаете, КГБ был такой структурой, в которой будущих агентов распознавали сразу. Тогда работали профессионалы. Они как продюсеры – видят среди молодежи будущих артистов, которых купят, видели стукачей в этой среде.

Много агентов действительно работали, защищая страну и ее интересы. А кто-то, как "агент Валерий", работал на карьеру.

А вообще вопрос не в том, на чем и зачем его вербовали. А в том, почему он согласился? Видимо, очень хотел служить СССР и КГБ. Он, собственно, так и написал.

Подписка о сотрудничестве

- Есть информация, что определенная часть агентурного аппарата КГБ перешла, так сказать, по наследству к Службе безопасности Украины. Считаете ли вы, что Пинчук продолжил сотрудничество со спецслужбой?

– С какими еще спецслужбами работал агент Валерий и каким еще родинам он служил, пусть это расскажет сам олигарх.

– Вы сообщили, что коллеги Виктора Михайловича отметили его плодотворную работу (в документальном плане). Располагаете ли вы подробностями? О каких именно делах, какой информации идет речь?

– Я оперирую фактами и документами. Показать все сразу – сделать подарок Виктору Михайловичу. А зачем? У него же день рождения не сегодня.

Открытка для его поздравления всегда найдется. Уж очень бурная жизнь была у агента Валерия и олигарха Пинчука.

– Некоторые бывшие сотрудники спецслужб уже назвали ваш шаг беспрецедентным. Почему вы решили озвучить данную информацию и, более того, показали саму подписку? Какие мотивы?

– Этот документ передали мне коллеги Виктора Михайловича.

Их ответ – это ответ на предательство и оскорбления со стороны агента КГБ.

Я же опубликовал эту информацию, зная, какой резонанс она вызовет.

И чем больше резонанс, тем больше внимания общества и правоохранителей к преступному сценарию олигарха и агента Валерия по демонтажу украинского государства, целью которого является обесценивание всех государственных активов и скупка "за долги" на фоне растущего государственного долга.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и народный депутат Украины Андрей Деркач на встрече в Киеве

– Личные дела агентов – под грифом "совершенно секретно". Однако в 2015 году был принят Закон о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов. Эта подписка о сотрудничестве не является секретным документом? Тут нет "нюансов" с гостайной?

– У меня нет такой информации. Но, если что, Виктор Михайлович может подать на меня в суд за разглашение гостайны СССР.

– Андрей, как вы считаете, какие последствия для Пинчука будут после публикации данной подписки? Или какие должны быть, по вашему мнению?

– Как минимум он должен проинформировать об этом Клинтон, на президентскую кампанию которой выдавал краденные миллионы (по мнению журналистов-расследователей). Также нужно посмотреть устав Демпартии США и законы США: как они относятся к информаторам КГБ, жертвующим ворованные миллионы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

После того, как разразился скандал с "агентом КГБ", в Фонде Виктора Пинчука заявили, что считают эту информацию вымыслом и провокацией.

Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский рассказал, что Пинчук напрямую не причастен к заказному убийству журналиста Георгия Гонгадзе, однако он организовывал информационные кампании по обелению репутации своего тестя, второго президента Украины Леонида Кучмы.

В частности, заданием Пинчука было дискредитировать подлинность пленок Мельниченко, которые содержат доказательства прямой ответственности Кучмы за вопиющее преступление.

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