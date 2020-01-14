"Пилоты не ошиблись бы!" Дыхне раскрыл детали о разбившемся в Иране экипаже

Украинские пилоты рухнувшего в Иране самолета МАУ ни в чем не могли ошибиться, будь они даже дилетантами.

Такое заявление сделал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью LB.ua. "Наши летчики, пилоты этого рейса, имели чрезвычайно высокую квалификацию и беспроблемно могли посадить самолет даже на одном двигателе, это не представляло для них какой-либо сложности", – заверил он.

В Иране сбили самолет МАУ

Дыхне отбросил любые инсинуации на эту тему.

"Также там был пилот-инструктор. Это человек, который не только сам летает, еще учит других пилотов, как вести себя в той или иной сложной ситуации. Наши пилоты неоднократно выполняли заходы и выходы из аэропорта Тегерана – МАУ летает туда шестой год", – сказал президент МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дыхне заверил, что главным виновником трагедии с самолетом МАУ можно считать Госавиаслужбу Ирана, так как она не закрыла воздушное пространство.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!