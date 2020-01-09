"Было предчувствие": пилот МАУ чудом избежал гибели в смертельном рейсе

Пилот "Международных авиалиний Украины", который должен был лететь самолетом Тегеран – Киев, случайно избежал гибели. В последний момент ему поменяли маршрут на Лондон.

Об этом летчик Артем сам рассказал в эфире "Вікна Новини" на телеканале СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я должен был лететь рейс вместо Хоменко. Но мне поменяли рейс на Лондон", – рассказал пилот, добавив, что видел своих коллег с разбившегося рейса прямо перед вылетом.

Пилот МАУ чудом не полетел смертельным рейсом Скриншот видео

"Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоенны. Видимо, они знали, было какое-то предчувствие. Я пожелал им хорошего рейса, точно так же сделали и они мне", – вспоминает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинец Андрей Бузаров также чудом избежал гибели на самолете МАУ. Он собирался лететь 8 января рейсом, который разбился в Тегеране, однако перенес полет на 9 января.

Кроме того, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, всего на рейс было зарегистрировано 169 человек, но два человека не сели на лайнер Boeing 737-800.

Что касается погибшего Сергея Хоменко, вместо которого должен был лететь спасшийся летчик, то он был вторым пилотом Boing 737. До работы в МАУ Хоменко командовал эскадрильей ВСУ и имел опыт полетов более 14 лет.

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