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9 января • обновлено в 11:43
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"Было предчувствие": пилот МАУ чудом избежал гибели в смертельном рейсе

10.4т
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Пилот "Международных авиалиний Украины", который должен был лететь самолетом Тегеран – Киев, случайно избежал гибели. В последний момент ему поменяли маршрут на Лондон.

Об этом летчик Артем сам рассказал в эфире "Вікна Новини" на телеканале СТБ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я должен был лететь рейс вместо Хоменко. Но мне поменяли рейс на Лондон", – рассказал пилот, добавив, что видел своих коллег с разбившегося рейса прямо перед вылетом.

Пилот МАУ чудом не полетел смертельным рейсом

Пилот МАУ чудом не полетел смертельным рейсом

Скриншот видео

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"Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоенны. Видимо, они знали, было какое-то предчувствие. Я пожелал им хорошего рейса, точно так же сделали и они мне", – вспоминает он.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Киев
Тег
МАУ
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