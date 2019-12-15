Пили "паленую" водку: появились детали загадочной смерти дальнобойщиков в Николаеве. Эксклюзив

Двое водителей грузовых автомобилей погибли и еще трое попали в больницу из-за отравления поддельной водкой, которую употребляли в придорожном кафе "Усадьба" в Николаеве.

Такой вывод можно сделать из материалов дела, которые попали в распоряжение OBOZREVATEL от источника в правоохранительных органах.

Дальнобойщики (иллюстрация) Конкурент

В ходе осмотра погибших эксперты не обнаружили никаких телесных повреждений. На парковке, расположенной за зданием кафе, в мусорном баке правоохранители нашли несколько пластиковых бутылок и одну стеклянную из-под минеральной воды, в которых была жидкость с характерным запахом этилового спирта.

Отравление дальнобойщиков в Николаеве - бутылки

В ходе проведения осмотра кафетерия на Одесском шоссе, 88 было обнаружено и изъято:

4 пустые бутылки с этикетками "Прайм";

5 пластиковых бутылок емкостью 5 л. с веществом белого цвета с характерным запахом этилового спирта;

спиртные напитки в ассортименте в количестве 121 бутылок.

По словам свидетелей, дальнобойщики направились в кафетерий, где заказали себе еду и водку. Позже один из них пошел на парковку, а оставшиеся двое заказали себе еще одну бутылку. После распития спиртных напитков два человека отправились на парковку, но по дороге решили зайти в магазин, где выпили еще по 150 граммов водки.

Кафе, где отравились дальнобойщики

После этого один из водителей почувствовал недомогание, потому второй помог ему добраться до машины и отправился в свой грузовик, где и потерял сознание. Позже он очнулся в больнице, где узнал о смерти коллег.

В свою очередь, свидетель из кафе "Усадьба" уточняет, что около 20:00 неизвестный вошел в заведение, заказал водку "Немиров". Позже он якобы уснул за столом. Когда к мужчине подошли, чтобы разбудить, стало понятно, что ему плохо. Медики констатировали смерть.

Алкоголь, который продавали клиентам

По данному факту продолжается досудебное расследование, принимаются меры, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления.

Отметим, что подобные случаи являются результатом либерализации санитарных норм и правил продажи алкоголя, а также из-за отсутствия надлежащего контроля над предпринимателями. В результате от поддельных спиртных напитков гибнут тысячи украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате отравления погибли 54-летний дальнобойщик и его 38-летний напарник. Также "скорая" забрала трех дальнобойщиков возрастом 33, 38 и 57 лет, один из них в тяжелом состоянии. Все водители преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

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