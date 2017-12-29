Пик сезона: украинцев предупредили о смертельной опасности накануне праздников

Накануне новогодних и рождественских праздников в Украине активизировался преступный мир, что проявилось жуткими убийствами и ограблениями.

Об этом рассказал в своем Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Преступники также готовятся хорошо "отпраздновать" праздники и делают это очень тщательно, наблюдая за нашими гражданами и в магазинах, и на улице, как те рассчитываются за покупки и демонстрируют имеющиеся у них деньги. Иногда наши граждане беззаботно открывают дверь незнакомым и подвергают опасности себя и своих близких", - пишет он.

Только за сутки 28 декабря преступники совершили ряд тяжких преступлений с целью завладения деньгами и ювелирными украшениями.

"В Житомирской области в лесу с наручниками на руках обнаружен труп местного предпринимателя; на Одесщине преступники проникли в частный дом местного фермера. Связали хозяев, причинили им телесные повреждения, пытали. Похитили незначительную сумму денег и на автомобиле потерпевших уехали с места преступления", - сообщил Аброськин.

Такое же преступление, когда преступники путем свободного доступа проникли в частный дом предпринимателя и под угрозой физической расправы завладели его деньгами и ювелирными изделиями, было совершено и в Львовской области, говорит полицейский начальник.

"На Житомирщине преступники через окно проникли в дом женщин-пенсионеров, 1929 г.р. и 1946 г.р. Причинили им телесные повреждения, связали и похитили деньги; в Донецкой области в дом частного предпринимателя преступники проникли путем свободного доступа, причинили телесные повреждения хозяину и завладели его деньгами. Сейчас пострадавший госпитализирован", - пишет Аброськин.

На Хмельнитчине, а также на Херсонщине преступники проникли на территорию домохозяйства супругов-пенсионеров. Затащили их в дом, угрожая пистолетом похитили деньги и скрылись, рассказывает замглавы Нацполиции.

"Вопиющее преступление в Днепропетровской области: трое неизвестных проникли в дом супругов, связали их и двух малолетних детей. В присутствии малыша нанесли телесные повреждения родителям, угрожая применением пистолета и ножа, завладели деньгами и охотничьим оружием и исчезли", - продолжает представитель полиции.

"В Одессе в своем доме найдены мертвый мужчина, 1944 г.р., с телесными повреждениями и его супруга в бессознательном состоянии с телесными повреждениями. Предварительно установлено, что минувшей ночью в дом потерпевших проникли шестеро неизвестных", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", накануне в Киеве провели масштабную облаву на "выдающихся воров в законе".