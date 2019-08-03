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Под Черновцами произошло страшное ДТП с иностранцем: есть жертва и пострадавшие. Фото

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В субботу, 3 августа, около 15:00 в селе Тарашаны Глыбоцкого района Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого погиб гражданин соседнего государства и еще 4 человека пострадали.

Об этом сообщило ГУ Национальной полиции в Черновицкой области. Отмечается, что столкнулись автомобили "Volkswagen Sharan" и "Mercedes-Benz".

"На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что указанные машины ехали в попутном направлении. По словам очевидцев, водитель минивэна "Volkswagen Sharan", который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель легковушки "Mercedes-Benz", который ехал позади, не успел среагировать и допустил столкновение", – говорится в сообщении.

ДТП под Черновцами

ДТП под Черновцами

ГУ НП в Черновицкой области

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Отмечается, что водитель минивэна-иностранец в результате полученных травм погиб на месте. Водитель и 3 пассажира легковушки получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

ДТП под Черновцами

ДТП под Черновцами

ГУ Нацполиции в Черновицкой области

Как сообщал OBOZREVATEL 1 августа в Киеве в ДТП погиб известный украинский диджей Александр Лисогор (DMC Gabber). Позже в сети появилось видео момента аварии, которое напугало украинцев. Они назвали ее умышленной.

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ДТП
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