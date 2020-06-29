Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина

Василий Слипак – всемирно известный оперный певец с уникальным тембром голоса и бесстрашный воин, который покинул безопасную Европу и обеспеченную жизнь, чтобы защищать родину в окопах. Наверное, не найдется в Украине человека, который хотя бы раз не слышал о добровольце ДУК ПС с псевдо "Миф" и не видел фотографий, на которых запечатлен крепкий мужчина с длиными усами и казацким чубом...

Василий Слипак прожил короткую яркую жизнь, которую 29 июня 2016 года нагло оборвала пуля вражеского снайпера. Он приближал победу Украины в войне, давая благотворительные концерты, привлекая внимание мира к тому, что происходит на Донбассе, собирая средства для украинских военных, воюя с побратимами плечом к плечу. А после смерти превратился в символ любви к родной земле и готовности ее защищать.

Украина о Василии Слипаке узнала уже после его смерти. О гениальном певце-воине писали статьи и снимали фильмы. И все они преимущественно акцентировали внимание на его таланте и творческих достижениях. В годовщину гибели "Мифа" OBOZREVATEL предлагает вспомнить о нем как о воине, которым он, в конце концов, сам себя и ощущал, когда снова и снова возвращался на Донбасс. О Василии Слипаке вспоминает его побратим, Николай Шафалюк (псевдо "Бугай"), который воевал с "Мифом" в составе 1 отдельного батальона ДУК ПС, а сейчас продолжает защищать Украину – уже в составе ВСУ.

Далее – от первого лица.

Василий Слипак 5 канал

Впервые "Мифа" я увидел то ли в 2014-м, то ли в 2015 году. То первое знакомство оказалось несколько смазанным. И совершенно случайным. Я приехал по делам в 7 батальон ДУК ПС. Василий тогда был бойцом этого подразделения. А я в 5 батальоне воевал... Мы тогда и не поговорили практически. Так, "Привет" – "Привет" – и разъехались...

Снова пересеклись и уже по-настоящему познакомились мы в 2016-м году, на базе ДУК в Новогродовке. Я приехал по делам к другу Да Винчи – и Василий как раз был на базе.

Оттуда я и забрал его на Светлодарскую дугу.

Он сам просился поехать. Почему? Я не спрашивал. В "Правом секторе" никто не задает вопросов "Зачем оно тебе нужно?". Все и так понимают, зачем. Ведь все пришли, чтобы защищать свою родину.

Поэтому я не расспрашивал и не возражал, чтобы он ехал со мной. Он был правосеком. И имел опыт в боевых действиях. Этого для меня хватало с лихвой.

Василий Слипак Днепроград

О том, что наш "Миф" - оперный певец, он – известный в мире человек – я узнал недель, вероятно, через два после того. А может и позже. Тогда и в подразделении все узнали, кто воюет с нами бок о бок. Потому что Василий никогда этим не хвастался. Никогда к себе не требовал какого-то излишнего внимания. Если бы не Лера Бурлакова (киевская журналистка, которая пошла воевать в добровольческий батальон. – Ред.) – мы бы ничего и не узнали, наверное...

Сказать, что я был удивлен – это ничего не сказать. Я себе оперных певцов совсем не так представлял. Для меня оперный певец – это, знаете, эдакий дядя с бородой, с большим животом и пожилого возраста. И "Миф" на него совсем не похож был. В хорошей физической форме, молодой, высокий... Ясно, что я удивился. Все удивились, кто не знал.

Василий часто пел по вечерам – не оперные арии, так, разные песни. Дурковал, веселил народ. Но как-то мне так и не довелось его вживую услышать. Несколько раз просил "Мифа": Василий, спой! Крайний раз перед тем боем, который для него последним стал. Он сказал: вернемся – обязательно спою. Это обещание Василий выполнить не смог.

Василий Слипак Википедия

Каким он был? Юморным. Я сам повеселиться люблю – и должен признать, юмор у него был на высоком уровне.

Он всегда пах дорогим парфюмом. Даже в окопе. И как-то это у меня в памяти запечатлелось очень сильно. Василий очень большое значение уделял уходу за собой. На войне, на самом деле, не всегда есть время или возможность те же ногти от грязи почистить – а "Миф" находил. Следил за собой. Не считал, что война – это оправдание для того, чтобы себя запустить. Хотя, повторюсь, на войне, в окопах это достаточно сложно.

"Миф" любил дорогую натовскую снарягу хорошую. Очень хорошую. Он пристально следил за этим всем...

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина Радио Свобода

Но знаете, как это ни странно, мы, те, кто с ним воевал вместе, многое узнали о Василии уже после его смерти. Лично я, например, много о чем впервые услышал, когда смотрел фильм Леонида Кантера, посвященный Слипаку. Я тоже в этом фильме снимался – но многое во время просмотра стало для меня сюрпризом.

Я, например, не знал, что он волонтерил. Не представлял объемов этого волонтерства. Не подозревал, что Василий собирает площади народа. Был невероятно удивлен, когда увидел, как он грузит те грузовики. Это шок был!

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина Facebook Василия Слипака

Хотя Василий никогда не чурался работы. Он строил с нами блиндажи. Он носил бревна. Делал все то же, что и другие ребята. Абсолютно никак не выделялся.

Он не любил кичиться. Ни разу за ним не замечал, чтобы он чем-то там хвастался, выпендривался, рассказывал, как, бывает, другие, что у него было то, было это... Никогда такого не случалось.

...Та операция была далеко не первым его серьезным боевым заданием. Он в 7 батальоне воевал. И с ребятами делал разного рода вылазки. Потому что в батальоне различные боевые задачи выполняли, различного характера. Поэтому "Миф" точно не был дилетантом в военном деле. Скажем так: он не прошел каких-то натовских учений, но воевать умел. Абсолютно точно.

Василий Слипак (крайний справа) с побратимами Facebook Василия Слипака

И когда кто-то говорит о его якобы неопытности – это неправда. Василий с точки зрения военного человека, пехотинца был очень грамотным. Он четко определял, откуда ведется огонь. Отлично ориентировался по местности. Имел поразительное ощущение дистанции – идеальное, я бы сказал. Иногда шутили, что нам не надо специальных приборов по определению дальности стрельбы, которая по нам ведется – ведь у нас есть "Миф".

И оружием Василий владел очень хорошо. Абсолютно любым. Понимаете, он же почти два года до гибели провел на войне. Люди, которые столько времени живут войной – они с любым стрелковым оружием на "ты".

До войны Василий Слипак выступал на лучших оперных сценах Европы intermarium.com.ua

А "Миф" жил войной. Насколько я знаю, он приезжал, проводил на фронте 2, 3, 4 месяца, потом на месяц-полтора возвращался в Европу. Мы с ним как-то говорили о тех поездках. Он говорил, что командировку ему нужны, чтобы помогать фронту. Ведь он во время войны давал преимущественно благотворительные концерты, на которых собирал средства на волонтерку, на помощь. Насколько знаю, коммерческих концертов у него не было. Только те, где можно было собирать деньги на войну. Да и как иначе? Какое искусство, профессиональная деятельность, когда человек так много времени проводил на фронте?

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина Facebook Василия Слипака

А Василий рвался на войну. Ему было важно только, чтобы быть в правом движении каком-то. И – попадать в самые горячие точки. Он умышленно выбирал точки, где шли ожесточенные бои. Это был его способ приблизить победу.

И "Мифа" категорически не устраивала такая окопная позиционная война. Если бы у нас не произошло того штурма, он мог бы вскоре от нас уйти. Собирался идти где-то в другое место, искать более острые позиции. Потому что очень хотел делать что-то для победы. Что-то существенное. Сидеть на месте и охранять окопы – это его не устраивало.

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина Радио Свобода

Я до сих пор думаю, что его гибель – трагическая, но случайность.

Так как Василий был не маленький мальчик, а здоровый дядька – его сразу наградили пулеметом. И он был не против, только за. На выход он шел с очень большим количеством боеприпасов. Это же боевой выход, никогда не знаешь, сколько он продлится, насколько может затянуться... Поэтому все военные пытаются набрать как можно больше патронов. "Миф" набрал их столько тогда, что пока дошли до места – он уже едва ноги передвигал. Помню, подхожу – а он весь мокрый. Я к нему: что с тобой, Миф? А он: "Я вам тут что – такелажник ли – такой груз тащить?"...

В тот день у нас была задача – штурм сепарского блокпоста. Мы пришли к нему по посадкам. Завязался бой. И Василий начал делать то, что должен был делать как пулеметчик: подавлять врага из пулемета...

На каком-то этапе из Логвиново начал работать снайпер. А для любого снайпера наиболее приоритетная цель – это командир, а после него – пулеметчик. И "Миф" поймал свою пулю...

Хотя, как я говорил, это могла быть случайная пуля. Характер попадания был такой, что указывает на случайность. Василию попали не в голову, не в сердце – в область печени.

Он еще был жив какое-то время. Ребята старались его спасти, вытащить. Но – к сожалению. Я не врач, но подозреваю, то ранение было несовместимо с жизнью. Большая дыра была...

Тогда мы отступили.

Своей смертью "Миф" спас много жизней. Тогда целый ряд различных событий сошлись в одну точку. И... Как бы это верно сформулировать?.. Если бы мы выполнили задачу и штурмовали блокпост – мы бы непременно пошли дальше. И это, скорее всего, закончилось бы печально для всех нас. У нас просто не было бы возможности отойти.

Враг немало спекулировал тем, что у них в руках оказались документы Василия. На самом деле все банально. Когда в "Мифа" попал вражеский снайпер, ему начали оказывать помощь – и срезали бронежилет. А потом как-то так получилось, что его не забрали. О том, что в бронежилете есть документы, никто просто не знал.

Это была, как мне кажется, случайная смерть. Но не бесполезная. Говорил об этом неоднократно – и готов повторять снова и снова. Как можно назвать бесполезной смерть взрослого человека, который сам избрал свой путь?

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина Радио Свобода

Василий Слипак имел паспорт, имел образование, имел признание в мире. И он решил, что его место – там, на Донбассе, на войне. Он не прятался под юбкой у девушки или у мамы. Не смотрел на свои заслуги – действительно выдающиеся. Он выбрал свой путь.

Любая смерть от вражеской пули – бессмысленна. Но человек-воин выбрал свою дорогу.

В конце концов, это может произойти с каждым из нас. С каждым, кто на фронте. Каждый из нас знает, что война и смерть очень часто идут в паре. Конечно, очень жаль, что "Миф" погиб. Но он знал, что это может произойти – и рискнул. Потому что это – лотерея судьбы. Погибнуть тогда мог любой. И потерь в этом бою могло быть гораздо больше.

Когда говорят о Василии Слипаке, в первую очередь, вспоминают его как оперного певца. Хотя на фронте он был однозначно воином. Без вопросов, без тени сомнения. Я не знаю, кем он себя чувствовал в гражданской жизни, на такие темы мы с ним не общались. Но на фронте он был Воином.

Василий Слипак бросил Париж ради Донбасса и погиб от пули снайпера: воспоминания побратима о борьбе певца-воина Радио Свобода

Вряд ли гибель Василия мотивировала кого-то идти воевать за Украину. Это был 2016 год. Все, кто хотел, кто чувствовал такую потребность – уже в то время воевали. Те же, кто еще не достиг совершеннолетия, но собирался идти на фронт– пошел бы в любом случае. Потому что это зависит от воспитания.

А вот в патриотическом воспитании "Миф" сыграл большую роль. Потому что если такие люди идут воевать за Украину... Он мог спокойно отсидеться и в Париже, и в любом другом месте. И никто бы его абсолютно не осудил. Все равно бы все говорили, что он – великий человек.

А он не остался в стороне. Просто не смог.