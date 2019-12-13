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13 декабря • обновлено в 05:25
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Певец и ветеран АТО: кто такой Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве Шеремета

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Андрея Антоненко (позывной "Riffmaster"), обвиняют в смерти журналиста Павла Шеремета. 12 декабря 2019 года Нацполиция объявила о подозрении Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Кто такой Андрей Антоненко, широко известный как автор неофициального гимна Сил Специальных операций ВСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", разбирался OBOZREVATEL.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Цимбалы и рок-группа Riffmaster

Андрей Антоненко родился в Киеве, в 1971 году. Музыкальное образование получил в школе по классу цимбал, а позднее в Культурно-просветительском училище по специальности "дирижер самодеятельного хора".

Тяжелой музыкой увлекся уже позднее – в 1989 году Антоненко основал трэш-метал группу "Лепрозорий", однако покинул коллектив всего через год. С 1990-го по 1996-й год выступал в трэш-метал группе ADEM. В 1996 году основал рок-группу DAZ Machine, которая просуществовала до 2003 года.

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В 2003 году Андрей Антоненко создал рок-группу Riffmaster и стал ее солистом.

Ветеран АТО и служба в ССО

Впервые в зоне АТО Антоненко побывал в 2015 году, когда вместе с лидером группы "Тартак" отправился выступать перед украинскими военными. Служить же пошел по контракту, вступил в ряды Сил Специальных операций ВСУ и дослужился до звания сержанта.

Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

Позднее Антоненко принимал активное участие в создании мобильных рекрутинговых групп. В 2017 году он получил награду Министерства обороны Украины "За содействие вооруженным силам Украины" и президентское отличие "За гуманитарное участие в АТО".

"Тихо прийшов..."

Записанная группой Андрея Антоненко Riffmaster песня "Тихо прийшов, тихо пішов" стала неофициальном гимном украинских Сил специальных операций. Ее часто можно услышать в эфире украинских радиостанций.

В июне 2018 года Riffmaster был гостем эфира ObozTV, в котором он рассказал, что заставило его кардинально пересмотреть свои взгляды и пойти воевать на восток Украины.

Подрыв электроопор в Херсонской области

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Следствие связывает Андрея Антоненко с подрывом электроопор в Херсонской области, который произошел в ноябре 2015 года. Тогда на административной границе с АР Крым, возле КПП "Чонгар" были взорваны две опоры ЛЭП, по которым на территорию полуострова подавалась электроэнергия.

Поврежденные электроопоры

Поврежденные электроопоры

Убийство Павла Шеремета

12 декабря 2019 года в доме Андрея Антоненко прошли обыски. Вечером того же дня, на специально собранном брифинге глава Национальной полиции Евгений Коваль заявил, что Андрей Антоненко подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
Путин, когда же ты успокоишься со своими агентами и оставишь Украину в покое?!
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