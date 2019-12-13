Певец и ветеран АТО: кто такой Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве Шеремета

Андрея Антоненко (позывной "Riffmaster"), обвиняют в смерти журналиста Павла Шеремета. 12 декабря 2019 года Нацполиция объявила о подозрении Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
Кто такой Андрей Антоненко, широко известный как автор неофициального гимна Сил Специальных операций ВСУ "Тихо прийшов, тихо пішов", разбирался OBOZREVATEL.
Андрей Антоненко
Цимбалы и рок-группа Riffmaster
Андрей Антоненко родился в Киеве, в 1971 году. Музыкальное образование получил в школе по классу цимбал, а позднее в Культурно-просветительском училище по специальности "дирижер самодеятельного хора".
Тяжелой музыкой увлекся уже позднее – в 1989 году Антоненко основал трэш-метал группу "Лепрозорий", однако покинул коллектив всего через год. С 1990-го по 1996-й год выступал в трэш-метал группе ADEM. В 1996 году основал рок-группу DAZ Machine, которая просуществовала до 2003 года.
В 2003 году Андрей Антоненко создал рок-группу Riffmaster и стал ее солистом.
Ветеран АТО и служба в ССО
Впервые в зоне АТО Антоненко побывал в 2015 году, когда вместе с лидером группы "Тартак" отправился выступать перед украинскими военными. Служить же пошел по контракту, вступил в ряды Сил Специальных операций ВСУ и дослужился до звания сержанта.
Андрей Антоненко
Позднее Антоненко принимал активное участие в создании мобильных рекрутинговых групп. В 2017 году он получил награду Министерства обороны Украины "За содействие вооруженным силам Украины" и президентское отличие "За гуманитарное участие в АТО".
"Тихо прийшов..."
Записанная группой Андрея Антоненко Riffmaster песня "Тихо прийшов, тихо пішов" стала неофициальном гимном украинских Сил специальных операций. Ее часто можно услышать в эфире украинских радиостанций.
В июне 2018 года Riffmaster был гостем эфира ObozTV, в котором он рассказал, что заставило его кардинально пересмотреть свои взгляды и пойти воевать на восток Украины.
Подрыв электроопор в Херсонской области
Следствие связывает Андрея Антоненко с подрывом электроопор в Херсонской области, который произошел в ноябре 2015 года. Тогда на административной границе с АР Крым, возле КПП "Чонгар" были взорваны две опоры ЛЭП, по которым на территорию полуострова подавалась электроэнергия.
Поврежденные электроопоры
Убийство Павла Шеремета
12 декабря 2019 года в доме Андрея Антоненко прошли обыски. Вечером того же дня, на специально собранном брифинге глава Национальной полиции Евгений Коваль заявил, что Андрей Антоненко подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".
Инну Грищенко взяли под стражу на 60 суток.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты "Пумы" и оставил женщину под стражей.
Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.
Вместе с тем перед этим источники в полиции сомневались в том, что такая версия обоснованна. Однако они подтверждали, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.
Супруг "Пумы" заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета. В обмен на это ветерану обещали освободить из-под ареста жену.
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