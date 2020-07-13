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Бывший крымский "глава Минздрава" получил 10 лет тюрьмы за госизмену

Дарья Дурова
Расследования
1,9 т.
Петр Михальчевский

Петр Михальчевский получил 10 лет. Крым.Реалии

Бывший "министр здравоохранения" аннексированного Крыма Петр Михальчевский признан виновным в госизмене и получил 10 лет тюрьмы.

Такое решение 13 июля принял Днепровский районный суд Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко. Защита обвиняемого заявила "Крым.Реалии", что намерена обжаловать приговор.

Суд признал Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в редакции от 2014-го).

Так, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году он возглавил незаконное "Министерство здравоохранения Республики Крым", предоставляя таким образом помощь России в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитета и территориальной целостности Украины.

Михальчевский непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, направленной на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности "Минздрава".

Он также оказывал РФ помощь в организации "референдума" и отчитывался "руководству" оккупационной администрации по результатам голосования своих подчиненных, склоняя их к обретению гражданства России.

"Честно говоря, нахожусь в шоковом состоянии. Не мог себе представить, что практикующему хирургу, доктору, за то, что он занимался деятельностью, которая по Конвенции не наказывается, дадут десять лет", – отреагировал на приговор адвокат Михальчевского Валентин Рыбин.

Отметим, Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 год после аннексии, а затем переехал в Киев. Оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, из-за чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее прокуратура АРК Крым направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи, которая перешла на службу к оккупантам.

УкраинасудРоссийско-украинский конфликтАннексия КрымаКрымМинистерство здравоохранения
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