Бывший крымский "глава Минздрава" получил 10 лет тюрьмы за госизмену

Бывший "министр здравоохранения" аннексированного Крыма Петр Михальчевский признан виновным в госизмене и получил 10 лет тюрьмы.

Такое решение 13 июля принял Днепровский районный суд Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко. Защита обвиняемого заявила "Крым.Реалии", что намерена обжаловать приговор.

Суд признал Михальчевского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в редакции от 2014-го).

Так, будучи гражданином Украины, после оккупации полуострова в 2014 году он возглавил незаконное "Министерство здравоохранения Республики Крым", предоставляя таким образом помощь России в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитета и территориальной целостности Украины.

Михальчевский непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, направленной на легитимизацию оккупационной власти, путем издания приказов и распоряжений о деятельности "Минздрава".

Он также оказывал РФ помощь в организации "референдума" и отчитывался "руководству" оккупационной администрации по результатам голосования своих подчиненных, склоняя их к обретению гражданства России.

"Честно говоря, нахожусь в шоковом состоянии. Не мог себе представить, что практикующему хирургу, доктору, за то, что он занимался деятельностью, которая по Конвенции не наказывается, дадут десять лет", – отреагировал на приговор адвокат Михальчевского Валентин Рыбин.

Отметим, Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 год после аннексии, а затем переехал в Киев. Оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, из-за чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее прокуратура АРК Крым направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи, которая перешла на службу к оккупантам.