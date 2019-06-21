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"Нужен еще рывок!" Петиция в защиту детей от педофилов вышла на первое место

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Петиция за принятие законопроекта, направленного на защиту детей от сексуального насилия, за один день собрала 14 тысяч подписей. Так украинцы отреагировали на убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой.

Как сообщила на своей странице в Facebook автор петиции, юрист-криминолог Анна Маляр, уже есть более половины от необходимого количества голосов - 25 тысяч. Сейчас петиция находится на первом месте по количеству подписей.

"Нам еще один такой день и Верховная Рада будет обязана рассмотреть этот законопроект", – отметила юрист.

Для противодействия "эпидемии" сексуального насилия над детьми в Украине изменения в законодательстве критично необходимы. Еще два года назад коллектив авторов, состоящий из адвокатов, представителей полиции и прокуратуры, врачей, народных депутатов и криминологов, разработал законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия.

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Казалось бы, защита детей от сексуального надругательства - это прямая обязанность любой ответственной государства. Но, уже два года законопроект проходит доработку.

За это время авторский коллектив вынужден был трижды дорабатывать законопроект 6607, ища "золотую середину". Каждый следующий вариант – это компромисс между правами детей и правами преступников.

За два года ни один человек, выражавший замечания или критику по законопроекту, не упомянул о правах детей-жертв. Любая дискуссия возникает исключительно в контексте прав насильников, извращенцев и педофилов.

СУТЬ ЗАКОНОПРОЕКТА

Законопроект 6607 предлагает три новации, но ниже они изложены в компромиссном с защитниками прав преступников варианте.

1. Введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить к работе в детских лиц, ранее осуждались за сексуальное насилие над детьми. Регистрация полузакрытый. Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений.

2. Усиление ответственности за половые преступления против детей.

3. Химическая кастрация. Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренный для лиц, которые: 1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз - педофилия.

Химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Химическая кастрация уже применяется к лицам, совершившим половое насилие над детьми, в следующих странах: США, Великобритании, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Аргентина, Россия, Казахстан.

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"Обращаемся к народным депутатам. Промедление с принятием законопроекта 6607 имеет очень высокую цену – искалеченные жизни детей. Разве это не повод объединиться всем, независимо от политических взглядов, и защитить наших детей", - резюмировала Анна Маляр.

Обычные украинцы уже устроили "шторм" в соцсетях в поддержку петиции и, соответственно, законопроекта.

Подписать петицию можно тут.

Даша Лукьяненко и место, где нашли ее тело.

Даша Лукьяненко и место, где нашли ее тело.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Она пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда. Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты. 19 июня в Ивановке нашли тело Даши. Оно находилось в выгребной яме односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он признался, что пытался изнасиловать девочку, душил и резал ее.

  • В Черниговской области начиная с мая 2019 мужчина приставал к детям под предлогом проведения медицинского осмотра. Задержать его удалось 21 июня, после того, как он заманил в заброшенную школу 10 летнюю девочку. Преступник был не единожды судим за подобные преступления.

  • В Запорожье киберполиция задержала насильника двухлетней девочки. Мужчина около года назад ради собственной коллекции детской порнографии и для своего же удовольствия впервые изнасиловал ребенка. Затем педофил стал делиться отснятыми материалами в сети.

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Темы
Даша Лукьяненко: убийство девочки на ОдесщинеКриминал
Персона
Ганна Маляр
Место
Украина
Теги
педофилыкриминалВерховная Рада УкраиныНациональная полиция Украины
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