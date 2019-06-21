"Нужен еще рывок!" Петиция в защиту детей от педофилов вышла на первое место

Петиция за принятие законопроекта, направленного на защиту детей от сексуального насилия, за один день собрала 14 тысяч подписей. Так украинцы отреагировали на убийство 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой.

Как сообщила на своей странице в Facebook автор петиции, юрист-криминолог Анна Маляр, уже есть более половины от необходимого количества голосов - 25 тысяч. Сейчас петиция находится на первом месте по количеству подписей.

"Нам еще один такой день и Верховная Рада будет обязана рассмотреть этот законопроект", – отметила юрист.

Для противодействия "эпидемии" сексуального насилия над детьми в Украине изменения в законодательстве критично необходимы. Еще два года назад коллектив авторов, состоящий из адвокатов, представителей полиции и прокуратуры, врачей, народных депутатов и криминологов, разработал законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия.

Казалось бы, защита детей от сексуального надругательства - это прямая обязанность любой ответственной государства. Но, уже два года законопроект проходит доработку.

За это время авторский коллектив вынужден был трижды дорабатывать законопроект 6607, ища "золотую середину". Каждый следующий вариант – это компромисс между правами детей и правами преступников.

За два года ни один человек, выражавший замечания или критику по законопроекту, не упомянул о правах детей-жертв. Любая дискуссия возникает исключительно в контексте прав насильников, извращенцев и педофилов.

СУТЬ ЗАКОНОПРОЕКТА

Законопроект 6607 предлагает три новации, но ниже они изложены в компромиссном с защитниками прав преступников варианте.

1. Введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Цель реестра - не допустить к работе в детских лиц, ранее осуждались за сексуальное насилие над детьми. Регистрация полузакрытый. Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений.

2. Усиление ответственности за половые преступления против детей.

3. Химическая кастрация. Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренный для лиц, которые: 1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз - педофилия.

Химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Химическая кастрация уже применяется к лицам, совершившим половое насилие над детьми, в следующих странах: США, Великобритании, Германия, Польша, Чехия, Южная Корея, Аргентина, Россия, Казахстан.

"Обращаемся к народным депутатам. Промедление с принятием законопроекта 6607 имеет очень высокую цену – искалеченные жизни детей. Разве это не повод объединиться всем, независимо от политических взглядов, и защитить наших детей", - резюмировала Анна Маляр.

Обычные украинцы уже устроили "шторм" в соцсетях в поддержку петиции и, соответственно, законопроекта.

Подписать петицию можно тут.

Даша Лукьяненко и место, где нашли ее тело.

Как писал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Она пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге туда. Девочку круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты. 19 июня в Ивановке нашли тело Даши. Оно находилось в выгребной яме односельчанина убитой, 22-летнего парня. Он признался, что пытался изнасиловать девочку, душил и резал ее.

В Черниговской области начиная с мая 2019 мужчина приставал к детям под предлогом проведения медицинского осмотра. Задержать его удалось 21 июня, после того, как он заманил в заброшенную школу 10 летнюю девочку. Преступник был не единожды судим за подобные преступления.

В Запорожье киберполиция задержала насильника двухлетней девочки. Мужчина около года назад ради собственной коллекции детской порнографии и для своего же удовольствия впервые изнасиловал ребенка. Затем педофил стал делиться отснятыми материалами в сети.

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