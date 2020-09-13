Украинцы выдвинули требование по делу "вагнеровцев": петиция собрала голоса за 6 дней

Петиция родственников погибших на Донбассе воинов с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в разделе электронных петиций.

Согласно закону "Об обращении граждан", рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале ее рассмотрения.

Петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинцев, погибших в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками. Автор обращения – вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова.

Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 года Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украине российских наемников, бойцов ЧВК "Вагнер" была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавших против нашей армии в Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", – отмечается в петиции.

По мнению авторов, следственная комиссия Верховной Рады пока является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.

Авторы петиции требуют справедливости и установления истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков – в момент избежали наказания? Кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания?

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизнь украинских разведчиков, работавших над этой операцией", – также отмечают родные погибших военных.

"Это нужно в конце концов всему цивилизованному миру, ведь если бы задержание убийц и боевиков произошло, то в перспективе они предстали бы не только перед украинским, но и перед международными судами. Мы требуем правды!", – говорится в петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция о ВСК насчет "вагнеровцев" установила рекорд по скорости подписания.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал