У Путина заявили об опасности ситуации вокруг Донбасса и намекнули на вину Киева

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "потенциально опасной" нынешнюю ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале" в субботу, 20 июня. По словам представителя Кремля, контактная группа в минском процессе работает "достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", – заявил Песков.

Он также сказал, что "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

В очередной раз пресс-секретарь Путина обвинил в торможении переговоров украинскую сторону.

"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", – утверждает Песков.

"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире этой же программы Дмитрий Песков пожелал первой леди Украины Елене Зеленской, которая заразилась CОVID-19, скорейшего выздоровления.

Песков рассказал и о так называемых дезинфекционных тоннелях в резиденции Владимира Путина.